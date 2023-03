Bayern-PSG: les excuses de Ramos après l'élimination parisienne, avec une promesse

Quelques heures après la défaite du PSG à Munich face au Bayern, synonyme de fin de parcours en Ligue des champions, Sergio Ramos s'est excusé auprès des supporters sur les réseaux sociaux.

L'histoire se répète pour le Paris Saint-Germain. C'est la cinquième fois sur les sept dernières saisons que le club de la capitale est éliminé dès les huitièmes de finales de Ligue des champions, cette fois par le Bayern. Un échec retentissant pour les joueurs comme pour les supporters, désabusés.

Titulaire dans la défense à trois de Christophe Galtier, Sergio Ramos devait montrer l'exemple au vu de son palmarès exceptionnel. Quatre fois vainqueur de la coupe aux grandes oreilles, l'ancien Madrilène n'a pu empêcher le navire parisien de sombrer en terre munichoise.

Après la nouvelle déception à ce stade de la compétition, l'expérimenté défenseur qui fêtera ses 37 ans à la fin du mois a pris la parole sur les réseaux sociaux pour s'excuser auprès des supporters.: "Profonde déception pour vous et pour nous. Nous n'étions pas au niveau Ligue des xhampions. Nous n'avons pas bien géré les détails et notre objectif a disparu. C'est douloureux, mais les champions renaissent de la défaite et se forgent dans l'adversité. Nous reviendrons! Allez Paris", a déclaré en français l'ancien Merengue quelques heures après le coup de sifflet final.

Sergio Ramos en fin de contrat en juin

Comme Lionel Messi, Sergio Ramos sera libre de tout contrat fin juin. Une prolongation ne semble pas d'actualité pour celui qui a été vivement critiqué lors des premiers mois suivant son arrivée. Blessé la majeure partie de saison dernière, il n'avait pas non plus enchanté le public parisien lorsqu'il était sur le terrain.