Bayern-PSG: "Un but vraiment stupide", "des absents importants"... la frustration de Galtier après l'élimination

Puni par le manque de rigueur au haut niveau de son équipe et handicapé par les blessures de ses défenseurs Marquinhos et Nordi Mukiele, Christophe Galtier n'a pas masqué sa déception après le nouvel échec du PSG en 8es de Ligue des champions, mercredi à Munich.

Après la désillusion, l'heure des premiers bilans, à chaud. Sorti en huitièmes de finale de la Ligue des champions après son nouveau revers 2-0 face au Bayern Munich (défaite 0-1 à l'aller), le Paris Saint-Germain a connu un énième couac sur la scène européenne.

Eliminé à ce stade de la compétition pour la deuxième fois consécutive, Paris voit ce perpétuel scénario ressurgir année après année lorsque le niveau s'élève. Christophe Galtier a justement pointé du doigt le manque de rigueur de ses joueurs, notamment sur l'ouverture du score d'Eric-Maxim Choupo-Moting (61e), consécutive à une perte de balle de Marco Verratti.

"On a eu une bonne première période où on a eu des situations. On arrivait bien à rivaliser, on a eu des temps forts. (...) Mais en seconde période, on prend ce but vraiment stupide. A ce niveau-là il faut avoir un peu plus de lucidité, a pesté l'entraîneur du PSG sur Canal +. Evidemment que l'on subissait la pression du Bayern, on le savait. Mais il ne fallait pas avoir honte de jouer long pour casser ce pressing."

"On avait beaucoup d'absents importants sur le premier match, beaucoup d'absents importants sur le second match. Il a fallu changer de défenseurs centraux, évidemement que ça nous affaibli."

"Quand même très rare de perdre trois défenseurs centraux en trois matchs…"

S'il a parlé de "leçon à retenir", de "frustration" mais aussi de "déception", Galtier a également regretté les pépins physiques dans son effectif, rapidement privé de Marquinhos (35e) puis de son remplaçant Nordi Mukiele (sorti à la mi-temps). "Pour être franc, c’est une saison où les organismes sont très sollicités, nous avons eu un calendrier très chargé, a-t-il poursuivi en conférence de presse. Quand on arrive en 8e de finale, il serait intéressant d’avoir toutes nos forces vives. Nous avons eu des absences au match aller et au retour. Doit-on remettre en cause l’effectif? Il est quand même très rare de perdre trois défenseurs centraux en trois matchs…"

Logiquement interrogé sur son avenir immédiat à la tête du club parisien, déjà fragilisé par un début d'année 2023 largement insuffisant, Christophe Galtier a préféré temporiser. "C'est vraiment trop tôt pour en parler. Mon avenir dépend évidemment de ma direction sportive et de mon président. Il y a une déception, c'est comme ça. Le club fondait beaucoup d'espoirs sur cette compétition. Moi je maintiens le cap, je reste focus sur la fin de saison avec beaucoup d'énergie et de détermination."