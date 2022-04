Bayern-Villarreal: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le quart de finale retour de la Ligue des champions

Battu à l’aller (1-0), le Bayern reçoit Villarreal, ce mardi (21h) en quart de finale retour de la Ligue des champions. Avec la certitude de pouvoir renverser le sort de cette confrontation.

Villarreal joue une partie de son histoire ce mardi. Le club espagnol rend visite au Bayern sur ses terres une semaine après s’être imposé (1-0) au terme d’un quart de finale aller de la Ligue des champions presque parfait. Les hommes d’Unai Emery peuvent simplement regretter les nombreuses occasions gâchées face à l’ogre de la compétition, qui n’envisage rien d’autre qu’une qualification. Villarreal cherche de son côté à retrouver les demi-finales de l’épreuve seize ans après celles face à Arsenal, dont les supporters conservent un goût amer (élimination face à Arsenal en 2006, 1-0, 0-0).

>> Abonnez-vous pour regarder la Ligue des champions avec le pack Sport RMC Sport + beIN Sports

Le quart de finale retour entre le Bayern Munich et Villarreal sera diffusé ce mardi (21h) sur beIN Sports 1. Vous pourrez retrouver les meilleurs moments de la rencontre dans Champions Zone sur RMC Sport 1 après le match. Celui-ci sera aussi à suivre à la radio sur RMC et en direct commenté sur notre site.

"Ils ont fait une erreur: nous laisser en vie", lance Nagelsmann

"Nous avons fait beaucoup d'erreurs à l'aller, a reconnu Julian Nagelsmann, entraîneur du Bayern. Ils en ont fait une: nous laisser en vie. Et nous devons les punir pour ça. Nous avons du caractère dans cette équipe, beaucoup d'orgueil. Quand on a perdu un match aller, il ne faut pas plaisanter avec nous. A l'aller, nous étions encore plus insatisfaits de notre prestation que du résultat. La meilleure nouvelle, c'est que nous n'avons perdu que 1-0."

"Nous allons devoir mettre beaucoup plus d'intensité", a ajouté le jeune entraîneur allemand, visiblement très confiant et qui compte titulariser en priorité "des joueurs qui connaissent déjà bien ce type de situation et qui possèdent (...) une ‘identité Bayern’, parce qu'ils sont au club depuis longtemps".