Benfica: Joao Mario dans les pas de la légende Eusebio

Joao Mario (30 ans), milieu de terrain du Benfica Lisbonne, a rejoint la légende Eusebio en marquant lors d’un cinquième match de suite en Ligue des champions, mardi lors de la démonstration face à Bruges (5-1).

Joao Mario (30 ans) dans les pas d’Eusebio. Le milieu de terrain portugais a signé une performance historique, mardi lors de la large victoire du Benfica face à Bruges (5-1) en huitième de finale retour de la Ligue des champions. En transformant un penalty pour le 4-0, il a inscrit un but lors d’un cinquième match consécutif dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Une performance qui n’avait plus été réalisée par un joueur du Benfica depuis Eusebio, légende du football portugais décédée en janvier 2014.

Une série débutée face au PSG

Celui qui était surnommé "La Panthère" avait fait plus fort puisqu’il avait marqué lors de six rencontres consécutives. Il avait réalisé cette performance à cheval sur les saisons 1962-63 (deux buts en deux matchs), 1963-64 (quatre en trois matchs) et 1964/1965 (trois buts en deux matchs) et pour un total plus important (neuf buts). Joao Mario signe, lui, sa série sur une seule saison. Il l’a débutée lors du match retour face au PSG en poules (1-1 au Parc, le 11 octobre) avant de poursuivre contre la Juventus, le Maccabi Haïfa, puis à deux reprises contre le FC Bruges.

Mardi, l’ancien joueur de l’Inter Milan pensait avoir ouvert le score dès le début de match d’une magnifique talonnade mais le but a été refusé pour un hors-jeu de Gonçalo Ramos. Il a ensuite vu une frappe sauvée sur sa ligne par un défenseur adverse. Il a finalement poursuivi sa série en transformant un penalty en seconde période et tentera de l’étendre en quarts de finale.

"Nous sommes très heureux, s’est réjoui l’entraîneur Roger Schmidt à l’issue de la rencontre. Nous avons joué depuis le début pour essayer de décider le match, sans essayer de défendre le 2-0 de l'aller. Nous avons montré que nous voulons jouer vers l'avant et marquer des buts. Nous sommes parmi les huit dernières équipes en lice dans cette compétition, donc c'est une grosse réussite pour le club et pour mes joueurs."