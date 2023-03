Bruges: l’entraîneur Scott Parker va prendre la porte après la claque contre Benfica

Selon la presse belge, l’Anglais Scott Parker va être démis de ses fonctions d’entraîneur du FC Bruges après la lourde défaite concédée contre Benfica (5-1) en huitièmes de finale de la ligue des champions, mardi.

Scott Parker (42 ans) ne va pas résister à la claque reçue à Lisbonne (5-1), mardi. Selon la presse belge, l’entraîneur du FC Bruges va être démis de ses fonctions dans les prochaines heures au lendemain de l’élimination en huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Benfica. Déjà battue à domicile (0-2) à l’aller, son équipe a lourdement chuté au Portugal. Parker a été nommé sur le banc le 31 décembre dernier en remplacement de Carl Hoefkens qui avait pourtant sorti Bruges de la phase de poules de la Ligue des champions pour la première fois de l’histoire.

Il a seulement dirigé douze matchs

Depuis sa prise de fonction, Parker n’a pas vraiment réussi à engranger une nouvelle dynamique. Il n’a, pour le moment, dirigé que douze matchs et n’en a gagné que deux (pour six nuls et quatre défaites). L’ancien joueur de Tottenham, âgé de 42 ans, avait débuté sa carrière d’entraîneur à Fulham en 2019 en remplacement de Claudio Ranieri. Il avait fait remonter le club en Premier League en 2020, sans pouvoir empêcher la relégation la saison suivante. Il avait ensuite réussi à promouvoir Bournemouth dans l’élite en 2022 avant de quitter le club en août.

Selon la RTBF, Bruges aurait déjà trouvé le successeur de l’Anglais: Alfred Schreuder. Le Néerlandais est déjà passé sur le banc brugeois entre janvier et mai 2022 et avait mené l’équipe au titre en championnat. Il avait remplacé Philippe Clement au moment de son départ pour Monaco avant de quitter le club en fin de saison pour rejoindre l’Ajax Amsterdam, où il a été démis de ses fonctions en janvier dernier.

S’il reste encore quelques détails à régler notamment sur la durée du contrat, l’ancien assistant de Ronald Koeman au Barça devrait retrouver ce banc qu’il connaît bien et pourrait diriger son premier match dès ce week-end. Parker ne serait pas le premier entraîneur à prendre la porte avant une défaite en Ligue des champions cette saison. En septembre dernier, Thomas Tuchel avait vécu le même sort avec Chelsea, tout comme Domenico Tedesco avec Leipzig.