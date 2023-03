Ligue des champions: Sterling, Havertz, Ramos… Tous les buts de la soirée en vidéo

Les 8es de finale retour de Ligue des champions ont débuté ce mardi soir avec Chelsea-Dortmund (2-0) et Benfica-Bruges (5-1). Retrouvez tous les buts de cette soirée en vidéo.

Chelsea 2-0 Dortmund (2-1 en cumulé)

Graham Potter et Chelsea se donnent un peu d'air. Embourbés dans une saison galère avec une dixième place de Premier League malgré un effectif pléthorique et plus de 600 millions d’euros investis sur les deux derniers mercatos, les Blues étaient contraints de renverser la situation ce mardi soir après avoir perdu 1-0 à l’aller contre le Borussia Dortmund.

>> Revivez Chelsea-Dortmund

A Stamford Bridge, le club anglais a réussi sa mission en s’imposant 2-0 contre les coéquipiers de Sébastien Haller. Maladroits pendant presque 45 minutes, les Blues ont trouvé la faille juste avant la pause grâce à Sterling. En deux temps et avec un peu de réussite, l’attaquant est venu fusiller Meyer, le gardien de Dortmund, au point de penalty (1-0, 43e). Au retour des vestiaires, les Blues ont validé leur qualification grâce à un penalty polémique. Alors qu’il avait manqué sa première tentative, Havertz a eu une seconde chance car plusieurs joueurs étaient rentrés dans la surface au moment de sa frappe. La deuxième tentative fut la bonne pour envoyer Chelsea en quart de finale.

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour regarder le meilleur du foot européen

Benfica Lisbonne 5-1 Bruges (7-1 en cumulé)

Une véritable promenade de santé. Après un match aller solidement remporté en Belgique (0-2), le Benfica Lisbonne a fini le travail avec la manière au stade de la Luz. Passeur décisif sur l'ouverture du score de Rafa Silva (38e) puis double buteur avant l'heure de jeu (45e+2, 57e), Gonçalo Ramos a encore marqué les esprits.

>> Revivez Benfica-Bruges

Auteur d'un joli but sur une Madjer, logiquement refusé pour hors-jeu en tout début de match, Joao Mario a finalement réussi à marquer après la pause en transformant un penalty à vingt minutes du terme (71e). David Neres a parachevé le festival lisboète dans le dernier quart d’heure (77e), avant que Meijer ne sauve l’honneur en fin de match pour les Belges sur une frappe sublime (87e).