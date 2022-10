Benfica-Juve: l'UEFA agacée par le club portugais qui ne pourra pas assurer la goal line technology

Benfica accueille la Juventus ce mardi (21h) dans un match capital pour la qualification dans le groupe H de la Ligue des champions. La partie se jouera sans la goal line technology, qui ne sera pas disponible pour ce match, a regretté l'UEFA.

L'arbitre devra avoir l'oeil, ce mardi à l'Estadio de la Luz de Lisbonne pour le match entre Benfica et la Juventus (21h). L'arbitre serbe, Srdjan Jovanovic, ne pourra pas compter sur l'assistance automatique censée lui indiquer si un ballon a bien franchi la ligne de but ou non.

"Le club local, à l’insu de l’UEFA et du fournisseur de la goal line technology, a commandé des travaux dans l'Estadio da Luz, ce qui a rendu le système dysfonctionnel. Malheureusement, il ne sera pas possible de remplacer et d’installer un nouveau système à temps pour le match et, par conséquent, la rencontre aura lieu sans l’utilisation de la goal line technology conformément aux règlements de l’UEFA Champions League", a regretté l'UEFA.

La Vieille Dame jouera sa survie

Les officiels auront donc davantage de travail et devront être encore plus attentifs, en espérant qu'aucune situation susceptible de les mettre en difficulté ne viendra perturber le bon déroulement du match.

L'équation est simple pour la Juventus. Si elle veut rêver d'une qualification, elle doit gagner ses deux derniers matches, à Lisbonne contre le Benfica et à Turin face au PSG. Un autre résultat qu'un succès ce mardi condamnerait la Juventus. Pour rappel, les Italiens seront privés de nombreux cadres. Angel Di Maria, Bremer, Leandro Paredes, Paul Pogba ou encore Federico Chiesa sont indisponibles pour ce match. Ce qui risque de rendre la tâche de la Juventus encore plus délicate.