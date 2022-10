Juventus: Di Maria quasiment forfait face au PSG, pas pour la Coupe du monde

Après un début de saison très compliqué, la Juventus est huitième de Serie A (avec dix points de retard sur la tête) et quasiment éliminée en Ligue des champions (cinq points de retard à deux journées de la fin). La Vieille Dame va en plus devoir se passer d'Angel Di Maria trois semaines.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour la Juventus et Angel Di Maria. Entre petites blessures, rechutes et suspensions, Angel Di Maria a déjà raté six matchs de la Juve cette saison et n'a été titulaire qu'à quatre reprises (sorti deux fois sur blessure dans cette configuration). Par ailleurs, avant la défaite en Israël face au Maccabi Haïfa (2-0) - l'Argentin est sorti sur blessure à la 23e minute - la Vieille Dame n'avait jamais perdu lorsque l'Argentin était titulaire.

Le diagnostic a révélé ce jeudi que l'ancien Parisien souffre d'une lésion de bas grade de l'ischio-jambier de la cuisse droite. La Juventus annonce qu'il faudra compter 20 jours avant que l'ailier ne soit totalement remis.

Une mince chance d'affronter son ancien club?

Le communiqué médical du club italien fait état d'une absence d'environ 20 jours, ce qui mène au 2 novembre... pile la date du mach entre la Juventus et le PSG à Turin. Le délai semble court, d'autant qu'il paraît improbable d'imaginer Di Maria - qui avait déjà manqué le match aller - prendre le moindre risque à quelques jours de la Coupe du monde. Pour être encore en vie, la Juve devra d'abord aller gagner à Benfica.