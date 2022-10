Benfica-PSG: "Ils aiment parler!", Galtier plaisante sur l'apport des Portugais à Paris

Avant d'affronter Benfica en Ligue des champions avec le PSG, Christophe Galtier et Danilo Pereira ont été interrogés sur les qualités humaines des joueurs portugais au sein du groupe parisien.

Si Renato Sanches n'avait pas été blessé, le Paris Saint-Germain se serait rendu à Lisbonne avec quatre joueurs portugais pour affronter le SL Benfica, mercredi soir en Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Pour l'occasion, Christophe Galtier s'est présenté avec Danilo Pereira lors de la conférence de presse d'avant-match. Il leur a alors été demandé de s'exprimer sur l'apport de ces joueurs portugais sur le reste du groupe.

"Cela fait pas mal de saisons que je travaille avec beaucoup de Portugais, a déclaré Christophe Galtier. J'ai découvert leur méthodologie, leur façon de faire, leur ouverture d'esprit, lorsque je suis arrivé à Lille avec Luis Campos, avec un staff portugais et finalement des joueurs qui sont arrivés du Portugal. J'ai mes repères par rapport à ça".

"Beaucoup de bruit !"

"Ce qu'ils nous apporte au quotidien au PSG et au Camp des Loges ? Beaucoup de bruit !", a ensuite plaisanté l'entraîneur du club de la capitale. "Ce sont des garçons très attachants, mais qui parlent et aiment parler ! Mais avant toute chose, ce sont de grands professionnels, de bons joueurs, a-t-il poursuivi. Le football portugais produit des joueurs de niveau incroyable. Depuis que je suis entraîneur, on observe beaucoup le championnat portugais, qui sort des talents saison après saison. Ce sont surtout des garçons très professionnels et très respectueux".

Danilo Pereira n'a pas rebondi sur la boutade de son coach, mais a approuvé les propos sur le professionnalisme de ses compatriotes: "Nous, les portugais, on est heureux naturellement. C'est plus facile de s'intégrer dans le groupe. On est des gens qui aiment bien travailler. C'est plus simple de travailler avec n'importe quel entraîneur ou groupe. C'est ça la caractéristique principale des Portugais.