Bruges-PSG: "On méritait de gagner", affirme Herrera

S'il reconnaît que le PSG n'a pas réalisé "un match incroyable" ce mercredi face à Bruges (1-1) pour son premier match de la saison en Ligue des champions, Ander Herrera estime que son équipe aurait dû l'emporter. Il a expliqué pourquoi au micro de RMC Sport.

Coup de froid d’entrée pour le PSG. Pour la grande première de son trio Lionel Messi-Kylian Mbappé-Neymar, le club de la capitale n’a pas fait mieux qu’un match nul face au Club Bruges (1-1), ce mercredi soir, pour son entrée en lice en Ligue des champions. Tout sauf rassurant à deux semaines d’accueillir le Manchester City de Pep Guardiola (le 28 septembre sur RMC Sport), propulsé leader du groupe A après sa large victoire contre Leipzig (6-3). Alors que les supporters parisiens espéraient un feu d’artifice devant, les hommes de Mauricio Pochettino ont souffert dans tous les secteurs du jeu.

"Leur gardien a été très bon"

S’ils ont ouvert le score grâce à Ander Herrera, en grande forme en ce début de saison, ils ont ensuite été malmenés comme rarement par un champion de Belgique sans complexe, qui a logiquement égalisé avant d’avoir plusieurs opportunités de virer en tête au tableau d’affichage. "On savait avant le match que c'était une équipe forte. Ils sont premiers dans leur championnat. Je pense qu’on a fait suffisamment pour gagner le match. On n’a pas livré un match incroyable, mais je pense qu’on méritait de gagner le match. Leur gardien (Simon Mignolet) a été très bon. On a manqué des occasions, on va s’améliorer", a réagi Ander Herrera après la rencontre au micro de RMC Sport.

Mais alors comment expliquer les difficultés affichées par le PSG à Bruges, dans un stade en fusion ? "On a une équipe très offensive. Parfois, quand tu es une équipe offensive, tu laisses des espaces. C’est la philosophie de notre équipe, du club, de créer beaucoup d’occasions. Si on marque sur nos deux-trois occasions, vous ne dites pas ça", a ajouté Ander Herrera sur RMC, comme une première réponse aux critiques visant la prestation de son équipe, qui a en plus dû composer avec la sortie sur blessure de Kylian Mbappé en début de seconde période.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder le meilleur de la Ligue des champions