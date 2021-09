Ligue des champions: City en démonstration, le choc pour le Real

Futur adversaire du PSG, Manchester City a balayé Leipzig (6-3) ce mercredi soir dans le cadre de la première journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Le Real Madrid s'est imposé sur le fil sur le terrain de l'Inter (1-0), Liverpool s'est offert l'AC Milan (3-2) lors d'un match fou et Sébastien Haller a réussi un quadruplé avec l'Ajax.

GROUPE A

Manchester City-Leipzig : 6-3

Alors que le PSG a buté sur Bruges (1-1) malgré la titularisation de son trio Messi-Mbappé-Neymar, l’autre rencontre du groupe A s’est conclue par une victoire spectaculaire à domicile de Manchester City devant Leipzig (6-3). Finalistes malheureux de la dernière édition, les Skyblues ont démarré fort en menant 2-0 après une demi-heure grâce à Nathan Aké (28e) et un csc du malheureux Nordi Mukiele (28e). Riyad Mahrez (45e), Jack Grealish (56e), Joao Cancelo (75e) et Gabriel Jesus (86e) ont pris le relais pour répondre à Christopher Nkunku. L’ancien Parisien aura fait trembler à lui seul l’équipe de Pep Guardiola en signant un retentissant triplé. Avec deux buts de la tête (42e, 51e) et un missile croisé du droit (74e). Une performance individuelle magistrale mais le collectif anglais était plus fort. Les Cityzens, qui iront au Parc des Princes le 28 septembre, prennent déjà la tête du groupe A.

GROUPE B

Liverpool-AC Milan : 3-2

Match dingue à Anfield. Dans une ambiance incroyable. Pour son grand retour en Ligue des champions, après huit ans d’absence, l’AC Milan a craqué face à Liverpool (3-2). Face à des Rossoneri privés de Zlatan Ibrahimovic, forfait, les Reds ont d’abord semblé largement au-dessus en imposant un gros pressing et en prenant les devants sur un csc de Fikayo Tomori (9e), avant de voir Mike Maignan détourner coup sur coup un penalty de Mohamed Salah et une tête à bout portant de Diogo Jota (14e). Outrageusement dominés, les visiteurs sont pourtant parvenus à tout renverser en deux minutes avant la pause sur de belles actions collectives conclues par Ante Rebic (42e) et Brahim Diaz (44e). Mais Salah (49e) puis Jordan Henderson (69e) sont venus libérer Anfield et assommer les Milanais d'Olivier Giroud, entré à l'heure de jeu.

Atlético-Porto : 0-0

C’était le grand retour au Wanda Metropolitano pour Antoine Griezmann. Remplaçant au coup d’envoi, après une prestation bien terne ce week-end sur la pelouse de l’Espanyol, le champion du monde a été lancé à la 56e par Diego Simeone contre le FC Porto (0-0). Son entrée à la place de Joao Felix a été accompagnée par un mélange d’applaudissements et de sifflets. Sur le terrain, l’ancien Barcelonais n’a pas été beaucoup plus inspiré que ses coéquipiers. Les Colchoneros ont même eu très, très chaud. Car à la 80e, Mehdi Taremi a surgi dans la surface pour ouvrir le score après une énorme incompréhension entre Renan Lodi, Geoffrey Kondogbia et Jan Oblak. Mais le but de l'Iranien a été refusé pour une faute de main. Réduit à dix dans les dernières secondes après l'exclusion de Chancel Mbemba (90e+5), Porto s'est aussi fait peur sur un ultime coup franc de Luis Suarez.

GROUPE C

Sporting-Ajax : 1-5

C’est l’homme de la soirée. En grande forme en ce début de saison (quatre buts en quatre matchs championnat), Sébastien Haller s’est offert un quadruplé totalement dingue lors de la large victoire de l’Ajax Amsterdam sur le terrain du Sporting (5-1). Une tête dans le but vide (2e), un but en taclant au point de penalty (9e), et deux face-à-face réussis devant Antonio Adan (51e, 63e) : l’international ivoirien de 27 ans s’est régalé à Lisbonne. Steven Berghuis a lui aussi participé au festival néerlandais (39e), alors que Paulinho avait un temps relancé le suspense (47e). L'Ajax prend les commandes du groupe C devant le Borussia Dortmund, tombeur un peu plus tôt du Besiktas Istanbul (2-1).

GROUPE D

Inter Milan-Real Madrid : 0-1

Coaching payant de Carlo Ancelotti. Longtemps accroché à San Siro, le Real Madrid a fait plier l'Inter Milan (1-0) au bout du suspense grâce à Rodrygo, buteur en première intention d'une volée croisée du gauche sur une remise intelligente de l'ex-Rennais Eduardo Camavinga. Le Brésilien et le Français sont tous les deux sortis du banc en seconde période pour réveiller des Merengues à court d'idées et sauvés à plusieurs reprises par un grand Thibaut Courtois, auteur de parades déterminantes devant Edin Dzeko et Lautaro Martinez, notamment dans le premier acte. L’Inter pourra regretter son manque d’efficacité dans ses (nombreux) temps forts.