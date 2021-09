Bruges-PSG: malgré son trio de stars, Paris manque ses débuts en Ligue des champions

Le PSG n'a pas su s'imposer à Bruges, mercredi soir pour son entrée en lice dans la Ligue des champions. Malgré la première titularisation de Lionel Messi, le club de la capitale a concédé le nul 1-1.

Bousculé, à la surprise générale, le PSG commence sa campagne européenne par une contre-performance face à l'équipe considérée comme étant la plus faible de la poule. Malgré son trio de feu Messi-Mbappé-Neymar aligné pour la première fois, le Paris Saint-Germain a été tenu en échec sur la pelouse du Club Bruges (1-1), mercredi soir pour la première journée du groupe A de la Ligue des champions. Le club de la capitale a donc d'ores et déjà perdu deux points, alors qu'il doit encore se frotter à Manchester City et au RB Leipzig.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder le meilleur de la Ligue des champions

Évidemment au centre de l'attention, Lionel Messi n'avait joué qu'une petite demi-heure, à Reims, sous ses nouvelles avant cette première titularisation. Positionné sur l'aile droite tout en étant bien entendu très libre dans ses mouvements, l'Argentin a vite cherché à toucher le ballon et à placer des accélérations. Le manque d'automatismes avec ses partenaires d'attaque s'est fait ressentir (Mbappé ne lui a fait qu'une seule passe).

Pour autant, son génie lui a fait trouver la barre transversale sur une splendide frappe enroulée (29e). Surtout, peu après une frappe bien captée par Simon Mignolet (71e), le sextuple Ballon d'or a surpris en ratant une énorme occasion qui aurait peut-être acté la victoire de Paris (79e).

La forme d'Herrera n'a pas masqué les lacunes défensives

Avant lui, son compatriote Leandro Paredes aurait pu faire basculer la partie. Pas de la meilleure façon, cependant. Car en anéantissant une action de but avec un tacle pour sauver une perte de balle devant la surface, le teigneux milieu de terrain a bien failli mettre Paris en infériorité numérique dès la 12e minute. Un carton rouge n'aurait en effet pas fait désordre.

Cette action a rappelé que le PSG n'avait toujours pas corrigé ses lacunes défensives, camouflées en Ligue 1 par les victoires. Cette fois, elles ont bien failli être masquées par cet excellent travail de Kylian Mbappé sur l'aile gauche, qui a abouti à l'ouverture du score d'Ander Herrera à la 15e minute. Le milieu basque est l'homme du moment, avec ses quatre buts et deux passes décisives depuis le début de saison. Mais Paris a vite été rattrapé par les insuffisances de son bloc, que Hans Vanaken a su exploiter à merveille pour égaliser à la 27e.

Mbappé sorti sur blessure

Finalement, ce n'est pas le trio Messi-Mbappé-Neymar qui s'est le plus illustré dans cette rencontre. Bruges a fait souffrir l'équipe parisienne avec sa jeune attaque formée par Noa Lang (22 ans), Charles de Ketelaere (20 ans) et Kamal Sowah (21 ans). Face à eux, les Parisiens ont péché dans les transitions défensives. La faute à des attitudes attentistes, mais aussi au pressing inexistant d'Herrera, Paredes et Wijnaldum. Les deux derniers cités ont d'ailleurs été remplacés dès la mi-temps par Danilo et Draxler, qui n'ont pas plus brillé.

Pour ne rien arranger, Kylian Mbappé, déjà malmené par ses adversaires avant la mi-temps, a dû sortir sur blessure en seconde période (51e). Le champion du monde, le plus remuant parmi les Parisiens, a immédiatement demandé son remplacement après avoir touché au pied gauche. Mauro Icardi, qui l'a remplacé, a clairement déçu en se faisant plus remarquer pour ses positions de hors-jeu que par son apport. Quant à Neymar, son match a finalement été très pauvre, signe peut-être qu'il n'est pas encore au point physiquement. Un bon point cependant pour le Brésilien: il a tenté à plusieurs reprises de recréer le lien avec Messi qui l'a fait briller à Barcelone.

La campagne européenne du PSG se poursuit le 29 septembre, au Parc des Princes face à Manchester City (en direct sur RMC Sport 1). Mauricio Pochettino va devoir absolument régler la machine sur le plan défensif, car le finaliste malheureux de la précédente édition de la Ligue des champions a impressionné en s'imposant 6-3 face au RB Leipzig.