Bruges-PSG: "Paris a la meilleure équipe du monde", selon le président du club belge

Le PSG débutera sa campagne de Ligue des champions par un déplacement à Bruges, ce mercredi (21h sur RMC Sport 1). Une affiche que Bart Verhaeghe, le président du club belge, aborde avec un certain fatalisme.

Le stade Jan-Breydel a été secoué par une tornade il y a deux ans. Et il ne l’a évidemment pas oublié. Dans l’antre du FC Bruges (environ 30.000 places), tout le monde se rappelle parfaitement de l’entrée en jeu dévastatrice de Kylian Mbappé, le 22 octobre 2019. Complétement déchaîné, l’attaquant du PSG avait inscrit un triplé express, de la tête, du droit et du gauche. De quoi offrir un large succès à son équipe dans ce match de phase de poules de Ligue des champions (0-5).

A l’heure des retrouvailles au nord-ouest de la Belgique, le champion du monde 2018 devrait cette fois être titulaire, ce mercredi, pour la première journée de la C1 (21h sur RMC Sport 1). Et ça n’a évidemment pas de quoi rassurer Bruges. D’autant que Paris devrait en profiter pour l’aligner pour la première fois aux côtés de Neymar et Lionel Messi. Pour former l’une des attaques les plus séduisantes de l’histoire du foot.

"Normalement, on n’a aucune chance"

Autant dire que le club belge, actuellement en tête de la Jupiler Pro League, espère surtout éviter une nouvelle correction dans son jardin. C’est en tout cas ce qu’affirme son président Bart Verhaeghe, qui se prépare à affronter "la meilleure équipe du monde".

"Ils ont les meilleurs joueurs et un management sportif de grande qualité, explique le dirigeant de 56 ans, dans des propos rapportés par L’Équipe. On est tous humains, avec des rêves. Mais Messi ne l’est pas. Avec lui, plus le talent et l’expérience des autres joueurs, il n’y a plus de concurrence. Normalement, on n’a aucune chance. Parce que le PSG est le produit de la mondialisation avec les plus forts de chaque pays".