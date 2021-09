Bruges-PSG: le groupe parisien avec Messi, Neymar et Mbappé mais sans Verratti

Le PSG se déplacera sur le terrain du Club Bruges avec ses superstars offensives, mercredi (21h, sur RMC Sport 1) pour son entrée en lice en Ligue des champions. Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé sont dans le groupe, pas Marco Verratti.

Mauricio Pochettino a dévoilé le premier groupe de la saison 2021-2022 de Ligue des champions du PSG, ce mardi. Et les superstars offensives sont bien là. Préservés face à Clermont (4-0) samedi, Lionel Messi et Neymar figurent bien parmi les joueurs pour le déplacement à Bruges, mercredi (21h, sur RMC Sport 1). Kylian Mbappé, buteur face aux Auvergnats, aussi.

Il manque tout de même un taulier en attaque: Angel Di Maria qui purge le premier de ses trois matchs de suspension, après son carton rouge reçu pour son geste d’humeur sur Fernandinho lors de la demi-finale retour de la Ligue des champions contre Manchester City la saison dernière.

Verratti forfait à Bruges et contre Lyon

Idrissa Gueye, exclu à l’aller face à City, est aussi suspendu (il avait écopé de deux matchs de suspension). Ce n’est pas le seul absent au milieu de terrain. Marco Verratti est forfait en raison d’une contusion reçue au genou gauche avec l’Italie lors de la trêve internationale. Il doit observer une période de soins de dix jours et manquera aussi le choc face à Lyon, dimanche (20h45, 6e journée de Ligue 1).

La défense compte aussi plusieurs absents dont Sergio Ramos, qui n’a toujours pas joué depuis sa signature. Le défenseur espagnol a "repris sa préparation individuelle sur le terrain", précise le club. Juan Bernat et Colin Dagba ont aussi repris avec le groupe mais sont trop justes tout comme Layvin Kurzawa (adducteur) et Ismaël Gharbi (adducteur).

Rafinha ne figure pas dans le groupe. Les gardiens Sergio Rico et Denis Franchi non plus. De nombreux jeunes en profitent comme l’arrière gauche Teddy Alloh (19 ans) qui fait sa première apparition avec le groupe. Le milieu Junior Dina Ebimbe et les défenseurs Nathan Bitumazala et El Chadaille Bitshiabu, qui le fréquentent depuis la saison, seront aussi du voyage en Belgique.