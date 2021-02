C1: le Real inquiet pour Karim Benzema à cinq jours du match contre l'Atalanta

Absent de l'entraînement ce vendredi, Karim Benzema ne sera pas du déplacement du Real Madrid sur la pelouse de Valladolid ce samedi. En proie à des douleurs musculaires, le buteur pourrait manquer le match contre l'Atalanta Bergame en ligue des champions mercredi prochain.

Le Real Madrid retient son souffle à cinq jours du huitième de finale aller de la Ligue des champions sur la pelouse de l'Atalanta Bergame. Karim Benzema, impliqué dans 42% des buts du Real cette saison, n'a pas participé à la séance d'entraînement collective ce vendredi, à la veille du match de Liga face à Valladolid.

L'attaquant français devrait d'ailleurs être forfait pour cette rencontre, lui qui avait participé comme titulaire à tous les matchs du championnat espagnol depuis fin novembre. Depuis la semaine dernière et le match contre Valence (2-0) au cours duquel il a marqué, Benzema souffrait de douleurs musculaires.

Déjà une longue liste d'absents pour le déplacement à Bergame

Zinédine Zidane et son staff ont donc préféré le préserver ce vendredi, et pourraient faire de même pour le match contre Valladolid samedi, alors que se profile le huitième de finale aller de la C1 contre l'Atalanta. Auteur de 4 buts en 5 matchs de Ligue des champions cette saison, Benzema est l'atout offensif numéro 1 du Real.

Déjà privés d'Eden Hazard, Rodrygo, Sergio Ramos, Eder Militao, Federico Valverde, Marcelo et Alvaro Odriozola pour ce match, le Real et Zidane ne peuvent pas se permettre de ne pas compter dans leurs rangs Karim Benzema. Aussi, le buteur français pourrait donc être absent de la feuille de match demain, et compter sur les prochains jours de récupération pour être titulaire à Bergame dans cinq jours.