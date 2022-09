Real Madrid: "On ne va pas le tuer…" Ancelotti rassure sur le rythme infernal des matchs de Benzema

Après la victoire du Real Madrid face au Betis Séville (2-1) ce samedi lors de la 4e journée de Liga, l’entraîneur des Merengue Carlo Ancelotti a tenu à rassurer les fans de Karim Benzema. Muet face aux Andalous, le capitaine madrilène a encore disputé l’intégralité de la rencontre.

Pas de répit pour Karim Benzema. Le capitaine du Real Madrid est plus que jamais le leader des champions d’Europe. Et l’homme de confiance de Carlo Ancelotti. Malgré ses 34 ans, l’attaquant français a une nouvelle fois disputé l’intégralité du match de Liga face au Betis Séville (2-1, buts de Vinicius et Rodrygo) samedi à Bernabeu.

Cela avait déjà été le cas lors des trois premières rencontres. Carlo Ancelotti ne craint-il pas une blessure ou de griller son buteur alors que le Real débute sa campagne en Ligue des champions mardi sur la pelouse du Celtic Glasgow?

"Je le sens très bien physiquement"

Le sujet ne préoccupe pas plus que ça le technicien italien. "On ne va pas le tuer, rassurez-vous, a prévenu le coach du Real. On joue tous les trois jours à partir d'aujourd'hui (samedi), donc c'est possible qu'il ait besoin de se reposer sur un match de temps en temps. Mais jusqu'ici, il a joué chaque semaine, et je le sens très bien physiquement. Il n'a pas été très fin dans ses derniers gestes aujourd'hui, mais ce n'était pas pour une raison physique." Le Real Madrid occupe la tête du championnat espagnol avec trois points d'avance sur son adversaire du jour.