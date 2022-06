Chaos au Stade de France: Agression sexuelle, inaction de la police… les graves accusations d’un membre d’une association de supporters handicapés

Ted Morris, secrétaire de la Liverpool Disabled Supporters Association, association de supporters handicapés de Liverpool, a livré un témoignage glaçant sur BFMTV ce vendredi. Il accuse la police d'inaction totale pendant que des supporters étaient agressés après le match et évoque même une personne handicapée victime d'agression sexuelle.

Les témoignages, tous plus glaçants les uns que les autres, continuent d’affluer depuis les graves événements survenus en marge de la finale de Ligues des champions, samedi dernier entre Liverpool et le Real Madrid au Stade de France. Au lendemain du récit effrayant livré par le combattant UFC Paddy Pimblett, Ted Morris, secrétaire de la Liverpool Disabled Supporters Association, association de supporters handicapés de Liverpool, a raconté vendredi à BFM TV les faits graves auxquels il a assisté, pointant notamment du doigt l’inaction de la police.

"Il y avait des personnes handicapées qui fuyaient pour essayer de sauver leur vie"

"Je pense que c'est ce que la police a fait qui a presque causé des décès et des faits graves. C'était même encore pire après le match, c'était terrifiant pour des personnes handicapées qui quittaient le stade. Nous, lorsque nous nous sommes éloignés, nous avons été attaqués par des centaines de jeunes et la police regardait simplement ce qu'il se passait sans rien faire. Nous nous sommes faits agresser et il y a même une jeune femme handicapée qui s'est faite agresser sexuellement. Il y avait des personnes handicapées qui fuyaient pour essayer de sauver leur vie.”

"La police française devrait avoir honte"

“Quand nous sommes arrivés à la gare, la police a carrément attaqué les supporters avec des gaz lacrymogènes, a poursuivi le membre de l’association de supporters des Reds. Il y a eu des cas de vols, d'agressions, d'agressions sexuelles et personne n'a rien fait pour nous aider. C'était vraiment choquant de voir un tel manquement au devoir de la police. La police française devrait avoir honte."

Ce jeudi, au cours d’un entretien accordé à RMC Sport, Paddy Pimblett, star en devenir de l’UFC et présent au Stade de France pour supporter Liverpool, a assuré n’avoir "jamais eu aussi peur pour (sa) vie". "Il y avait des gens qui couraient partout avec des machettes ! Je le répète depuis quelques jours: la seule chose à laquelle je peux comparer ça, c’est le film American Nightmare. Vous avez vu ce film? Celui où on a le droit de tout faire pendant douze heures? Ça ressemblait à ça”, a confié le combattant.