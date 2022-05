Chaos au Stade de France: Darmanin critique Klopp et les clubs anglais

Lors d'une conférence de presse ce lundi, en réaction aux incidents de la finale de Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool, Gérald Darmanin a accusé notamment la culture des clubs anglais. Le ministre de l'Intérieur a aussi pointé du doigt Jürgen Klopp, qui a selon lui sa part de responsabilité dans cette "fraude massive aux faux billets".

Les autorités françaises doivent rendre des comptes après le chaos survenu samedi au Stade de France, en marge de la finale de Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool. Lors d'une conférence de presse ce lundi, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a rejeté une partie des responsabilités sur la culture des clubs anglais.

Alors que la France doit accueillir de grandes compétitions sportives comme la Coupe du monde de rugby 2023 et les Jeux olympiques 2024, l'organisation aperçue au Stade de France pose des questions. "La doctrine du maintien de l'ordre français a permis d'éviter des morts et des blessés. La comparaison avec les JO et la Coupe du monde de rugby me paraît assez disproportionnée sachant qu'il y a, manifestement, que dans le football, avec certains clubs anglais, qu'il y a ces événements, a accusé Darmanin. Je rappelle que la France a organisé de très nombreux matchs de rugby et de football de très haut niveau ces derniers temps sans difficulté. C'était notamment le cas lors de la finale de Coupe de France. En 2019, la finale entre Liverpool et Tottenham avait posé les mêmes problèmes à Madrid. La finale à Wembley (lors de l'Euro 2021) avait aussi posé les mêmes problèmes."

Darmanin pointe aussi le discours de Klopp

Au total, ce sont 70 000 supporters anglais qui ont passé le week-end à Paris, pour encourager leur équipe. 20 000 d'entre eux étaient présents au Stade de France, même si tous n'ont pas réussi à assister à la rencontre malgré l'achat de billets. Pour rappel, le coup d'envoi a été retardé de 36 minutes en raison des incidents et des supporters anglais ont attendu la deuxième période pour rentrer. "Il y a aussi l'entraîneur de Liverpool (Jürgen Klopp) qui a appelé les supporters à venir en France même sans billets, a indiqué le ministre de l'Intérieur. Nous nous sommes retrouvés avec des dizaines de milliers de supporters britanniques, dont une partie avait respecté parfaitement les règles. Et une partie infime, mais extrêmement vivante, qui a bousculé les autorités."

Un peu avant 20 heures samedi, plusieurs individus ont forcé le passage pour passer la première zone de filtrage. Les forces de l'ordre se sont retrouvées ensuite avec des tourniquets défaillants, ne sachant plus forcément distinguer les détenteurs de vrais billets des faux, sans compter ceux qui n'en disposaient pas. Gérard Darmanin a pointé du doigt une "fraude massive de faux billets".

"30 000 à 40 000 supporters de Liverpool se sont retrouvés au Stade de France soit avec des faux billets, soit sans billet, a affirmé Gérald Darmanin. C'est rajouter à cela la grève du RER B qui a contraint à sortir du RER D, avec une issue plus étroite." Les chiffres avancés par les autorités français ne manquent pas de faire réagir en Angleterre alors que Liverpool a demandé une enquête de l'UEFA. Selon des informations de BFM TV, 48 personnes ont été placées en garde à vue à la suite des incidents mais aucune d'entre elles ne concernait des faits liés à des intrusions ou à l'usage de faux billets.