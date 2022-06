Chaos au Stade de France: des policiers français à Madrid et Liverpool pour aider au recueil des plaintes

Selon le Journal du Dimanche, cinq policiers français sont prochainement attendus à Liverpool et à Madrid pour accompagner les supporters souhaitant saisir la justice après les incidents survenus au Stade de France lors de la finale de la Ligue des champions.

Bousculades, tentatives d'intrusion d'individus sans billet, policiers dépassés… Il y a une semaine, la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid (0-1) était gâchée par des scènes de chaos au Stade de France, avec de très gros dysfonctionnements dans l’organisation et des images pour le moins inquiétantes à deux ans des Jeux olympiques de Paris. Au total, 105 personnes ont été interpellées au cours de cette soirée et 39 placées en garde à vue. Dès mardi, trois hommes ont été condamnés à des peines de prison par le tribunal de Bobigny, en comparution immédiate, pour des vols au préjudice de supporters.

Cinq policiers mobilisés

De son côté, l'UEFA a fini vendredi par présenter ses excuses aux supporters qui ont "dû subir" les "événements pénibles" entourant cette finale de C1. "Aucun fan de football ne devrait être mis dans cette situation, et cela ne doit pas se reproduire", a réagi l'instance européenne, qui a commandé une enquête indépendante pour "identifier les lacunes et les responsabilités de toutes les entités impliquées dans l'organisation de la finale". Ce rapport doit aider à "identifier les lacunes et les responsabilités de toutes les entités impliquées dans l'organisation de la finale". Pour y parvenir, des représentants des supporters, les deux clubs, la FFF, la police, les autorités nationales et locales et l'exploitant du stade seront notamment contactés.

Concernant les autorités, elles ont décidé d'envoyer cinq policiers français à Liverpool et à Madrid dans les prochains jours, selon le Journal du Dimanche, pour accompagner le recueil de nouvelles plaintes auprès de supporters souhaitant saisir la justice après les incidents survenus le 28 mai. Des formulaires seront mis à leur disposition sur les sites Internet des ambassades de France en Grande-Bretagne et en Espagne. Une fois remplis, ils devront les adresser par voie postale au parquet de Bobigny.