Chaos au Stade de France: l'UEFA présente ses excuses aux supporters et précise comment va se passer l'enquête

Dans un communiqué, l'UEFA a tenu à présenter ses excuses aux spectateurs du Stade de France présents lors de la finale de Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool. L'instance donne aussi les modalités de l'enquête indépendante lancée.

Six jours après le chaos au Stade de France lors de la finale de Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid, l'UEFA a publié un long communiqué dans lequel l'institution fait son mea culpa.

"L'UEFA souhaite sincèrement présenter ses excuses à tous les spectateurs qui ont dû vivre ou être témoins d'événements effrayants et angoissants lors de la préparation de la finale de l'UEFA Champions League au Stade de France le 28 mai 2022 à Paris, lors d'une nuit qui aurait dû être une fête du football européen. Aucun fan de football ne devrait être mis dans cette situation, et cela ne doit plus se reproduire."

L'UEFA lance une enquête

L'instance européenne a également demandé "un examen indépendant pour identifier les lanues et les responsabilités de toutes les entités impliquées dans l'organisation de la finale" et ainsi faire la lumière sur les sombres évènements de samedi dernier. "Il examinera également tous les plans opérationnels pertinents liés à la sécurité, à la mobilité, à la billetterie, ainsi que d'autres à la discrétion du président de l'examen, et examinera la planification et la préparation des entités impliquées pour l'organisation de la finale, y compris à sites supplémentaires tels que les points de rencontre des supporters du Liverpool FC et du Real Madrid CF."

Avant de poursuivre: "L'examen indépendant vise à identifier tout problème ou toute lacune dans la mise en œuvre et le fonctionnement des opérations et à évaluer les rôles et responsabilités de toutes les entités impliquées et l'adéquation de leur réponse aux événements, afin de formuler des recommandations sur les meilleures pratiques pour l'avenir de l'UEFA et les parties prenantes concernées."

Enquête qui sera dirigée par Tiago Brandão Rodrigues et cherchera à établir la "chronologie" des faits. Pour conclure son communiqué, l'UEFA précise que l'examen commence "immédiatement" et devrait être conclu "dans les plus brefs délais nécessaires pour produire un examen complet des évènements."