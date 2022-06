Chaos au Stade de France: la FFF fustige la RATP lors de son audition au Sénat

Auditionnée par le Sénat ce jeudi pour revenir sur les incidents du Stade de France, la FFF a rejeté en partie la responsabilité sur la RATP. Une grève du RER B avait initialement perturbé l'acheminement des spectateurs à Saint-Denis.

Le Sénat continue ses auditions. Après avoir déjà interrogé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et la ministre des sports Amélie Oudéa-Castéra, ce sont quatre membres de la Fédération française de football (FFF) qui ont été entendus ce jeudi, près de deux semaines après le chaos survenu au Stade de France lors de la finale de Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool. L'instance a notamment pointé du doigt la responsabilité de la RATP.

"Des incidents déplorables" pour la FFF

"Je voudrais commencer en exprimant un regret très sincère au nom de la FFF sur les graves incidents qui se sont déroulés le 28 mai. Je veux ensuite dire aux fans de Liverpool et du Real Madrid, venus en grand nombre pour supporter pacifiquement leur équipe, que les incidents auxquels ils ont été confrontés sont déplorables, a lancé Philippe Diallo, le vice-président de la FFF. Je veux rappeler ici que depuis l'inauguration du Stade de France, la FFF a organisé très régulièrement à guichets fermés, donc avec plus de 75.000 personnes, des matchs. Ces rencontres se sont déroulées dans des conditions optimales de sécurité. En 24 ans, nous ne déplorons que deux très graves incidents."

Au cours de cette finale, la FFF avait plusieurs missions à charge dont la sécurité privée (stadiers et agents d'accueil), le plan d'acheminement des spectateurs et le recrutement et gestion des volontaires pour l'évenement. Par ailleurs, la Fédération a souhaité distinguer ses missions de celle de l'UEFA, du Stade de France et des pouvoirs publics.

Philippe Diallo a noté aussi que l'organisation n'a eu que trois mois pour se préparer au rendez-vous, contre un an et demi habituellement pour une telle affiche, en raison de la finale qui a été récupérée cette année par la France au dernier moment, en raison du contexte géopolitique. Mais plusieurs éléments auraient perturbé le bon fonctionnement des opérations.

"Sans la grève du RER B, la multiplication de faux billets et les comportements délictueux, nous aurions relevé ce défi, a déclaré Philippe Diallo. J'en veux pour preuve que les deux fan-zones ont accueilli plusieurs dizaines de milliers de supporters sans que nous n'ayons à constater d'incidents majeurs."

"La RATP nous a envoyé un flux de supporters ininterrompu"

La FFF a maintenu également avoir acheminé plus de 110.000 spectateurs vers le Stade de France. Elle regrette aussi de ne pas avoir eu les informations en "temps réel" sur le report massif du trafic du RER B vers le RER D. "Nous aurions pu avoir le temps de repenser notre dispositif, a estimé Erwan Le Prévost, directeur des relations institutionnelles de la FFF. Si certaines personnes prennent des décisions sans en référer aux autres parties, ça ne fonctionne pas. Nous n'avons pas eu l'information que le flux du RER avait été dévié. La préfecture de police n'avait pas non plus l'information. À 18h30, nous avions un afflux de supporters sur le RER D, alors que le dispositif prévoyait un afflux sur le RER B".

"La RATP nous a envoyé un flux de supporters ininterrompu. Nous n'avions pas l'information de cette arrivée. Par heure, nous avions entre 12.600 et 20.000 personnes par heure, la chose devient extrêmement compliquée avec des difficultés d'engorgement", a ajouté Erwan Le Prévost. Selon les chiffres donnés par la FFF, 36.000 personnes sont arrivées par le RER D et 6.200 par le RER B.

Pour Erwan Le Prévost, la FFF n'aurait pas pu prévoir également "un tel afflux de délinquants". "On aurait pu anticiper et prévoir la grève, les faux billets et les flux massifs de supporters. Mais le sujet de la délinquance n'aurait jamais pu être prévu", a-t-il noté. Une semaine plus tard, la rencontre de la Ligue des nations entre la France et le Danemark n'avait posé aucun problème notable.