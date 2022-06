Chaos au Stade de France: Lallement, la FFF et le maire de Liverpool vont être auditionnés par le Sénat

Après Amélie Oudéa-Castéra et Gérald Darmanin la semaine passée, Didier Lallement, le préfet de police, plusieurs membres de la FFF ainsi que le maire de la métropole de Liverpool vont être audtionnés par les sénateurs ce jeudi 9 juin. L'objectif est de faire la la lumière sur les évènements survenus lors de la finale de la Ligue des champions le 28 mai dernier.

Le Sénat continue son travail pour tenter de faire la lumière sur les graves incidents survenus aux abords du Stade de France lors de la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid, le 28 dernier. Ce mardi, la chambre haute du parlement a indiqué qu'elle allait auditionner Didier Lallement, préfet de police, plusieurs membres de la FFF ainsi que le maire de la métropole de Liverpool ce jeudi 9 juin.

Après l'audition de Didier Lallement, prévue à 10h, ce sera au tour des répresentants de la FFF (Philippe Diallo, vice-président, Florence Hardouin, directrice générale, Erwan Le Prévost, directeur des relations institutionnelles et Didier Pinteaux, responsable sécurité) mais aussi du responsable de la sécurité et de l'accueil du Stade de France de passer devant les sénateurs à partir de 14h30. Enfin, à 16 heures, le maire de la Métropole de Liverpool, Steve Rotheram, "présent sur place et victime d'actes de délinquance" d'après le Sénat, clotûrera ces auditions.

La semaine passé, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, et Amélie Oudéa-Castéra, minitre des Sports, s'étaient déjà expliqués devant les sénateurs. Gérald Darmanin avait alors esquissé un mea culpa, ouvrant la voie à des réparations pour les supporters et des sanctions contre les policiers, tout en maintenant sa version controversée sur le nombre de faux billets.