Chaos au Stade de France: le gouvernement demande à l’UEFA une enquête sur la billetterie

Deux jours après les incidents qui ont perturbé la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid au Stade de France (0-1), Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, et Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, ont réuni ce lundi l’ensemble des acteurs en charge de l’événement. En dénonçant "une fraude massive" à la billetterie et en interpellant l'UEFA.

Un sommet pour faire le bilan du fiasco. Deux jours après les incidents qui ont émaillé la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid, samedi au Stade de France (0-1), le gouvernement a réuni l’ensemble des acteurs en charge de l’événement. Autour de Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, et d’Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, la préfecture de Police, la préfecture de Seine-Saint-Denis, le maire de Saint-Denis, l’UEFA, la Fédération française de football et le consortium du Stade de France ont pu échanger ce lundi. "Chacun a pu partager de façon transparente et constructive son analyse des incidents", explique un communiqué du ministère des Sports.

Au cours de cette réunion, "il a été souligné par l’ensemble des acteurs que l’afflux de supporters britanniques sans billets ou avec de faux billets (de 30.000 à 40.000) était à l’origine de l’engorgement dans les accès au stade pour les spectateurs", précise le texte, qui dénonce "une fraude aux faux billets organisée et massive".

2.700 spectateurs munis d’un billet n’ont pas pu voir la finale

Le gouvernement français demande d'ailleurs à l’UEFA "de mener une enquête approfondie sur les failles constatées en matière de billetterie", en expliquant que "2.700 spectateurs munis de billets n’ont malheureusement pas pu assister au match" (des compensations individuelles doivent leur être versées par l’UEFA). Darmanin et Oudéa-Castéra ont convenu d’un "renforcement du pilotage des grands événements sportifs" en France, avec pour axes prioritaires: "l’amélioration de la gestion des flux", la prévention des risques de délinquance", la généralisation de la billetterie électronique", "une meilleure prévention des fraudes à la billetterie" et "un ordre public renforcé pour les rencontres à risque".

Michel Cadot, le délégué interministériel aux grands événements sportifs, doit remettre sous dix jours "un rapport synthétisant les principaux faits survenus et les enseignements à en tirer".