Ballon d’or: "Il n'y a pas de doute", Messi mise sur un couronnement de Benzema

Annoncé comme le grand favori du Ballon d’or 2022, Karim Benzema peut compter sur le soutien de Lionel Messi. L’attaquant argentin du PSG estime que l'attaquant du Real Madrid mérite d'être couronné après le quatorzième sacre du Real Madrid en Ligue des champions.

Lionel Messi a fait son choix. Interrogé par TyC Sports sur la course au Ballon d’or 2022, qui pourrait avoir trouvé un dénouement samedi lors de la finale de la Ligue des champions remportée par le Real Madrid contre Liverpool (1-0), l'attaquant du PSG, lauréat l'an passé (pour la septième fois), a livré son sentiment.

Si Sadio Mané et Mohamed Salah semblaient encore dans le coup pour décrocher le trophée avant la grande explication du Stade de France, lKarim Benzema paraît désormais quasi intouchable après le quatorzième sacre européen des Merengue. "Je pense qu’il n’y a pas de doute, Benzema a eu une année spectaculaire et a fini par gagner la Ligue des champions, en étant fondamental à partir des huitièmes de finale dans chaque match, a expliqué Messi au média argentin. Je pense qu’il n’y a pas de doute cette année."

La France a "une équipe impressionnante"

La Coupe aux grandes oreilles, la cinquième de la carrière de Benzema, a couronné une saison 2021-22 exceptionnelle en tous points de vue pour l’attaquant des Bleus. L’international français (94 sélections, 36 buts) culmine à 44 buts et 15 passes décisives en 46 matchs disputés en club (toutes compétitions confondues), et avait déjà rallié quelques partisans à sa cause (Deschamps, Henry...).

Également questionné sur la Coupe du monde 2022, qui aura lieu en fin d’année au Qatar (21 novembre-18 décembre), Messi place l’équipe de France parmi les mieux armées pour remporter le trophée mondial.

"La France est une équipe impressionnante, dont nous disions déjà à l'époque qu'elle était un candidat possible et qui a fini par être championne. Je pense que le choc de l’Euro (la France avait été éliminée en 8es de finale par la Suisse, ndlr) les a rendus plus forts, ils ont grandi en tant qu'équipe et ont réalisé beaucoup d'autres choses, observe la Pulga. Et je pense que pour cette Coupe du monde, ce sera une équipe qui sera à nouveau candidate au titre de championne du monde".