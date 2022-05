Chaos au Stade de France: "Si on n'avait pas évacué, il y aurait eu des morts", assure Darmanin

Invité du journal de 20h ce lundi sur TF1, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a félicité le travail du préfet de police, qui aurait selon lui évité des morts lors de la finale de la Ligue des champions au Stade de France entre Liverpool et le Real Madrid (0-1). En qualifiant tout de même le fiasco de "regrettable".

Après son point presse qui a déclenché un tollé dans les médias britanniques, Gérald Darmanin a à nouveau pris la parole au sujet des incidents survenus aux abords du Stade de France, samedi, en marge de la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid (0-1). Le ministre de l’Intérieur était l’invité du journal de 20h ce lundi sur TF1. Il est revenu sur ses propos concernant les faussaires de billets anglais et a félicité le travail de la police.

"La fête a été gâchée"

"Ce qu'il s'est passé est très regrettable. Nous sommes profondément touchés que l'image de la France soit impactée et que la fête ait été gâchée", a-t-il déclaré en préambule. Le coup d’envoi de la finale a été reportée d’une grosse demi-heure et une partie du public a été repoussé à coups de gaz lacrymogène. "Il y a eu entre 30.000 et 40.000 personnes de plus que ce que peut accueillir le stade sur le parvis, a-t-il poursuivi, reprenant un chiffre largement critiqué depuis. Ils étaient avec des billets falsifiés ou sans billet."

"97% des spectateurs espagnols étaient dans le stade à 21h, contre seulement 50% pour les anglais. Je veux aussi dire que s’il n’y a eu des problèmes qu’avec les fans anglais, ça ne veut pas dire que tous les faussaires étaient Anglais, a précisé Darmanin. Evidemment, il y a eu des images déplorables et des utilisations qui n'ont pas été proportionnées. À cette occasion, le préfet de police et moi-même, nous voulions dire que l’on regrettait et que nous allions prendre contact avec un maximum de ces personnes pour nous excuser."

"La police a fait son travail"

Le ministre de l'Intérieur a surtout tenu à saluer "les décisions du préfet de police", qu’il a jugé salutaires. "Si on n’avait pas évacué une partie des gens, avec des moyens difficiles à voir à la télévision, il y aurait eu des morts, écrasés contre les grilles du Stade de France. Je voulais aussi dire qu’il y a eu des moments de délinquance et beaucoup d’interpellations, une centaine. La police a fait son travail, elle a interpellé une très grande partie de ces fauteurs de trouble."

Darmanin a aussi balayé les rumeurs lancées par l’extrême droite sur la nationalité des personnes interpellées à Saint-Denis. "Dans le stade, il y a eu 29 interpellations, a-t-il listé. La moitié d’entre eux était des Britanniques, qui sont rentrés sans billet dans le stade, malgré les contrôles de police. Donc quand j’entends dire qu’aucun Britannique n’a eu un comportement inadéquat, c’est complètement faux. Il y a eu 52 interpellations en dehors du stade: 40 Français, 12 étrangers: un Espagnol, un Italien, huit Algériens, un Marocain et un Tunisien."