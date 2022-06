Chaos au Stade de France: le maire de la métropole de Liverpool "choqué" par la suppression des images

Lors de son audition au Sénat ce jeudi, Steve Rotheram, maire de la métropole de Liverpool, a appris la suppression des images de vidéosurveillance après le chaos survenu au Stade de France lors de la finale de Ligue des champions. L'élu anglais se dit "choqué" par cette information.

L'audition au Sénat ce jeudi a permis d'en savoir plus sur les incidents survenus au Stade de France lors de la finale de Ligue des champions, entre Liverpool et le Real Madrid. Directeur des relations institutionnelles de la FFF, Erwan Le Prévost a indiqué que les images de vidéosurveillance du stade ont disparu. De quoi faire réagir le camp anglais et en particulier le maire de la métropole de Liverpool, questionné dans la foulée.

"Les images sont disponibles pendant sept jours. Elles sont ensuite automatiquement détruites, a commenté le dirigeant de la FFF. On aurait dû avoir une réquisition pour les fournir aux différentes populations. Pour avoir été au PC sécurité toute la journée, les images sont extrêmement violentes".

"Il y a un vrai problème"

Après le passage de quatre membres de la FFF, Steve Rotheram, maire de la métropole de Liverpool, a été aussi entendu par les sénateurs et a appris l'information lors de son audition. "C'est vraiment inquiétant. Je ne peux pas comprendre pourquoi, alors qu'on veut savoir ce qu'il s'est passé, a pointé du doigt l'élu anglais. Cela montre très clairement qu'il y a un vrai problème. Je suis choqué, pour être honnête".

Président de la commission des lois du Sénat, François-Noël Buffet peinait lui aussi à comprendre comment les images ont pu être détruites, alors que l'enquête est en cours pour déterminer les responsabilités. "Nous allons immédiatement vérifier la réalité de la situation. S'il advenait que ces images n'aient pas été conservées, qu'on n'en ait pas demandé la conservation, cela poserait un grave problème de notre point de vue", a lâché François-Noël Buffet.

La stupeur des sénateurs

Cette déclaration du responsable de la FFF a étonné aussi le sénateur Laurent Lafon, président de la commission de la culture, qui a souligné qu'une information judiciaire avait pourtant été ouverte très rapidement. Mais Erwan Le Prévost a alors précisé que "la justice a été saisie (...) sur la fausse billetterie", et non pas spécifiquement sur les violences survenues aux abords de l'enceinte dionysienne.

David Assouline, sénateur de Paris, s'est aussi indigné par deux fois que la réquisition n'ait pas été faite: "Ce qui vient d'être dit est très important, voire grave. J'aurais bien aimé que le préfet (Didier Lallement, ndlr) soit auditionné après vous. (...) Des preuves ont été détruites par, au moins, incompétence. Je n'ai pas envie de penser que c'est fait exprès, a dit l'élu socialiste. C'est très grave. C'est une responsabilité très importante de l'autorité publique."