Chaos au Stade de France: le témoignage poignant d'un père et son fils fans de Liverpool et présents lors du fiasco

Trois semaines après le chaos qui a régné au Stade de France lors de la finale de Ligue des champions, certains supporters n'ont pas oublié ce qu'il s'est passé. C'est notamment le cas de Jade et Maxwell Pearce, deux fans de Liverpool. Le père et le fils sont revenus sur BFMTV sur cette sombre soirée du 28 mai dernier.

"On est allés à Saint-Denis bien à l'avance, vers 13 heures. Il y avait beaucoup de groupes et c'était difficile d'arriver. Nous sommes allés dans un restaurant parce qu'on s'est senti plus en sécurité à l'intérieur. On s'est dirigé vers le stade 2h30 avant le coup d'envoi, se souvient Jade.

Le père de famille évoque "une expérience désagréable" au moment de s'approcher de l'enceinte dionysienne. "On a vraiment eu peur. Il y avait beaucoup d'enfants, des gens tendus et en colère. Il y avait des gens du quartier autour du stade. Il y avait aussi des fans de Liverpool qui étaient très contents. La queue n'avançait pas. On a attendu une heure et les gens commençaient à s'inquiéter et à s'énerver car ils avaient peur de rater le match."

"Peut-être que je pourrais revenir en France, mais j'aurais sûrement très peur"

Jade Pearce ajoute que "des gens du quartier ont sauté par-dessus les grilles", pendant que la police "courait dans tous les sens" aux abords du Stade de France. "On ne savait pas trop ce qu'elle faisait. Nous attendions patiemment dans la queue quand nous avons reçu du gaz. Je me suis senti pleurer, mon fils aussi. On a essayé de l'asperger d'eau pour enlever le gaz. Je ne voyais aucune violence toute la journée car tout le monde était de bonne humeur. On avait payé tellement cher pour voir cela, c'était vraiment le moment unique pour être avec mon fils. Ils (La police, ndlr) ont perdu le contrôle, On aurait dit qu'ils n'avaient jamais vu ce type d'évènement "

De son côté, Maxwell était déçu de ne pas avoir vu le match, "même à la télévision". À l'avenir, le jeune garçon espère pouvoir revenir en France pour assister à un match d'une telle importance, "mais j'aurais sûrement très peur", avoue-t-il. Des supporters du Real et de Liverpool seront d'ailleurs entendus ce mardi au Sénat.