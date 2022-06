EN DIRECT - Chaos au Stade de France: audition de Michel Cadot et visite du stade par les sénateurs

Dans son interview à l'émission El Chiringuito, Florentino Perez s'est interrogé sur le choix de recolaliser la finale de la Ligue des champions au Stade de France après son retrait à Saint-Pétersbourg, le 25 février dernier. Il sous-entend une décision pour faire plaisir au PSG, alors bien parti pour se qualifier en quart de finale après sa victoire (1-0) en huitième de finale aller de la Ligue des champions face au Real Madrid. Les Parisiens avaient finalement été éliminés trois semaines en Espagne (3-1).

"Cela (les incidents) a blessé le monde entier. Ce spectacle ne peut jamais être donné dans la vie. Nous avons envoyé une lettre à l'UEFA et au gouvernement français. Ils ont blâmé les supporters de Liverpool, mais eux et les supporters madrilènes ont subi les mêmes agressions, vols et violences. Pourquoi avoir choisi ce site? Tout le monde savait qu'il fallait des mesures de sécurité dans cette zone. Ils ne nous ont rien dit. Dites-nous pourquoi ils ont pris Paris et Saint Denis. Le changement de lieu a lieu entre les huitièmes de finale aller et retour et des gens pensent qu'ils ont décidé de délocaliser le match à Paris en pensant que le PSG allait éliminer Madrid."