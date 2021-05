Chelsea: "C'est un plaisir d'entraîner ici", sourit Tuchel, qui insiste sur le niveau de la Premier League

Un peu plus de trois mois après son arrivée sur le banc de Chelsea, Thomas Tuchel a conduit ce mercredi soir les Blues en finale de la Ligue des champions après avoir sorti le Real Madrid. Forcément heureux, le technicien allemand n'a pas voulu régler ses comptes avec le PSG, mais a parlé du "soutien" reçu au sein du club londonien.

Après Pep Guardiola, après Jürgen Klopp, Diego Simeone, José Mourinho et Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel a ajouté ce mercredi soir Zinédine Zidane à la liste de ses victimes. Une liste débutée seulement à la fin du mois de janvier...

Sur un nuage depuis son arrivée sur le banc de Chelsea, l'entraîneur allemand a conduit ce mercredi soir les Blues en finale de la Ligue des champions après avoir battu le Real Madrid lors de la demie retour (2-0). Ce qui, logiquement, lui a donné la banane.

"On a souffert en première période parce qu’ils ont eu la possession et ont changé beaucoup de fois de postes, c’était difficile de récupérer le ballon, mais à chaque fois qu’on y arrivait on avait une occasion en contre, a observé le coach au micro de RMC Sport. Et en deuxième mi-temps on a été très, très forts, on s’est créé beaucoup d’occasions nettes, mais c’était difficile de marquer le deuxième but. Un grand bravo à l’équipe qui est restée concentrée. La fin était exceptionnelle d’un point de vue mentalité, c’était un plaisir de regarder."

>>> Abonnez-vous à RMC Sport et profitez en exclusivité de la Ligue des champions

"J’ai trouvé un club très fort, un club totalement concentré sur la victoire"

Après sa performance l'été dernier à Lisbonne avec le PSG, Tuchel devient le premier entraîneur de l'histoire à atteindre deux finales de C1 de suite avec deux clubs différents. "Mais je n’ai rien à montrer par rapport au PSG, coupe-t-il. C’est juste un cadeau de travailler chaque jour dans le foot, d’avoir chaque jour des gars qui ont confiance en moi et me donnent la possibilité d’être entraineur d’équipes comme Paris ou Chelsea. Je le prends comme un cadeau."

Mais n'est-il pas plus facile d'appliquer sa philosophie de jeu à Chelsea qu'au PSG? "La culture est différente dans chaque équipe, admet l'entraîneur allemand. Mais je veux seulement parler de Chelsea aujourd’hui. J’ai trouvé un club très fort, un club totalement concentré sur la victoire. Je reçois beaucoup de soutien depuis le premier jour, et la Premier League est juste extraordinaire. Ça ne vous laisse pas la possibilité de récupérer, vous devez toujours vous donner à 100% et ça joue sur la mentalité des joueurs. C’est un plaisir d’être entraineur ici."

Et Thomas Tuchel de glisser quelques mots sur un autre ancien du PSG, Thiago Silva: "Il était mon capitaine à Paris, c’est un capitaine extraordinaire. On a une relation professionnelle avec beaucoup de confiance. C’est un gars extraordinaire, il a beaucoup de caractère, il a été formidable en deuxième période."