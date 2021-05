Ligue des champions: deux finales en deux ans avec deux clubs pour Tuchel, une première

Démis de ses fonctions par le PSG à la veille de Noël, Thomas Tuchel a réussi quatre mois plus tard à se hisser en finale de la Ligue des champions avec Chelsea. L'Allemand devient le premier entraîneur à se qualifier deux fois de suite pour la finale, avec deux clubs différents.

C'est une belle revanche pour Thomas Tuchel. Le 24 décembre, l'entraîneur allemand était licencié par le Paris Saint-Germain, alors qu'il venait d'emmener le club en finale de la Ligue des champions pour la première fois de son histoire. "J'ai passé un Noël de merde", avait-il commenté plus tard à la radio anglaise. Et quatre mois après ce limogeage, celui qui a pris les rênes de Chelsea va disputer une deuxième finale d'affilée. Ce sera cette fois contre Manchester City, le 29 mai à Istanbul.

Grâce à cette qualification obtenue mercredi soir contre le Real Madrid, Thomas Tuchel entre dans l'histoire de la compétition. Il devient le premier entraîneur à atteindre deux fois de suite la finale de la Ligue des champions, mais avec deux clubs différents. Une performance d'autant plus étonnante qu'il la réalise avec Thiago Silva, lui aussi au PSG la saison dernière.

"C'est un cadeau"

Depuis sa signature à la fin du mois de janvier à Chelsea, les statistiques de Thomas Tuchel sont bluffantes. Son bilan face aux grands coachs européens l'illustre: Zinedine Zidane, Pep Guardiola, Jürgen Klopp, Diego Simeone, José Mourinho et Carlo Ancelotti se sont tous inclinés face à lui, en l'espace de quatre mois.

"C'est un cadeau de travailler dans le foot, a réagi Thomas Tuchel au micro de RMC Sport après la qualification obtenue à Stamford Bridge. C'est un cadeau d'avoir des gars qui poussent, qui ont confiance en moi et qui me donnent la possibilité d'être entraîneur, que ce soit à Paris ou à Chelsea. On a besoin d'une équipe très forte et d'un club très fort comme ici pour arriver en finale. C'est mon sentiment".

"J'ai trouvé un club très fort, totalement concentré sur le fait de gagner. La mentalité est très forte dans le centre d'entraînement. Il y a beaucoup de soutien à mon égard. Et la Premier League, c'est extraordinaire. Ça ne donne pas la possibilité de récupérer. On doit toujours être à 100%, et ça fait quelque chose sur la mentalité du club et des joueurs. C'est incroyable et c'est un plaisir d'être entraîneur ici", a-t-il aussi déclaré.