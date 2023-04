Chelsea: "Je ne reconnais pas mon club", le constat sans appel de Drogba

Invité à commenter la saison cauchemardesque de Chelsea, son ancien club, Didier Drogba a dressé un constat sans appel après l'élimination des Blues par le Real Madrid en quart de finale de Ligue des champions.

Juste avant l'élimination de Chelsea, pour le moins prévisible dans une saison aussi calamiteuse (18 défaites, toutes compétitions confondues), Didier Drogba a confié ne plus reconnaître le club dont il fut l’icône et qu’il aura porté au sacre en C1 (2012). "Je ne reconnais pas mon club, ce n'est plus le même club", a-t-il déploré sur Canal+.

Sorti sans gloire de la Ligue des champions, Chelsea est à la peine en championnat. Onzième de Premier League à sept journées de la fin, il ne sera pas européen la saison prochaine. Les propriétaires du club londonien ont pourtant dépensé sans compter, mais peut-être sans réflexion profonde non plus sur les changements à apporter à cette équipe, qui manque de cohésion et souffre de l'absence d’un buteur.

Drogba: "Il manque à Chelsea des leaders charismatiques"

"On compare à ce qui a été fait sous l'ère de Roman Abramovich, où il y a eu beaucoup d'acquisitions de joueurs, mais les choix étaient très intelligents. Il a fait venir des joueurs comme Petr Cech, Andriy Shevchenko, Hernán Crespo, Michael Essien, Florent Malouda pour gagner des titres. Ce sont des joueurs avec une certaine expérience. La stratégie est désormais différente, on parie sur de jeunes joueurs." Des joueurs très courtisés sur lesquels de nombreux clubs souhaitaient investir.

"Mais un vestiaire avec plus de 30 joueurs est difficile à gérer pour un entraîneur, a estimé Didier Drogba. Je pense qu'il leur manque des leaders charismatiques des leaders. Il faut des joueurs qui prennent le jeu à leur compte, leurs responsabilités. Il faut des joueurs qui amènent un peu de folie dans le stade." Chelsea n’ayant plus rien à jouer désormais, les esprits seront probablement tournés vers la saison prochaine, et la quête d’un entraîneur qui occupe la direction sportive ces dernières semaines.

Le bâtisseur Graham Potter, avec lequel Todd Boehly voulait construire "sur plusieurs années" n’aura tenu que sept mois sur le banc des Blues, et n’a jamais su quoi faire de cet effectif mal pensé. Frank Lampard? Sa deuxième aventure sur le banc des Blues vire au cauchemar. L'ancien milieu de terrain emblématique du club est devenu le premier entraîneur à perdre les quatre premiers matchs suivant sa prise de fonction. Quel que soit le prochain entraîneur, la pression qui pèsera sur les épaules de Todd Boehly est immense. A la hauteur des attentes des supporters dont la patience est bien entamée à l'égard de la nouvelle direction du club.