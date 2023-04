Chelsea-Real: Thiago Silva confie avoir peut-être joué son dernier match de Ligue des champions

Thiago Silva, défenseur de Chelsea, confie que la défaite face au Real (0-2) en quart de finale retour de la Ligue des champions était peut-être le dernier de sa carrière alors que les Blues devraient échouer à se qualifier pour la prochaine édition.

Thiago Silva (38 ans) s’est livré à une confession mardi soir après l’élimination de Chelsea en quarts de finale de la Ligue des champions. Battus à l’aller (2-0), les Blues se sont inclinés sur le même score (0-2) face au Real Madrid et quittent la compétition au cœur d’une saison calamiteuse. Sauf miracle, le club londonien, actuellement 11e de Premier League, ne se qualifiera pas pour la prochaine édition de la Ligue des champions (17 points de retard sur la 4e place). Bien conscient de cette situation, Thiago Silva, sous contrat jusqu’en 2024, confie avoir certainement joué le dernier match de sa carrière dans la compétition.

"C'est triste de finir comme ça..."

"On a bien contrôlé le match en première période, on a raté quelques occasions de but, a-t-il confié sur Canal+. Tandis que le Real, la moindre opportunité qu'on leur donne, ils en profitent pour marquer... On arrive à se créer des occasions de buts, mais je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à la mettre au fond. Ce n'est pas que la faute des attaquants, car il y a aussi des occasions que, nous défenseurs, avons ratées, comme celle de (Marc) Cucurella (45e+1). S'il marque, cela aurait été une autre deuxième mi-temps. La frustration est là: peut-être que cela a été mon dernier match de Ligue des champions. C'est triste de finir comme ça..."

Le Brésilien a disputé 105 matchs de Ligue des champions (pour quatre buts) depuis ses débuts avec l’AC Milan en 2009. Une épreuve qu’il a remportée à une reprise en 2021 avec Chelsea, quelque mois seulement après son départ du PSG, qui ne l’avait pas retenu à la fin de son contrat, juste après la défaite en finale face au Bayern Munich, lors du Final 8 2020.

Le Brésilien, qui a passé huit saisons à Paris (2012-2020), a disputé 60 rencontres des Ligue des champions avec le PSG où il a connu toutes les déconvenues (Barcelone, Manchester United, Real Madrid) et quelques belles soirées comme lors de son but offrant la qualification sur le terrain de Chelsea (2-2) en 8es de finale retour de l’éddition 2014-2015