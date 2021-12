LOSC: Gourvennec savoure l'accueil des fans après la qualification en Ligue des champions

De nombreux supporters du LOSC se sont rendus à l'aéroport de Lille-Lesquin ce jeudi matin pour accueillir en triomphe les joueurs lillois, qui se sont qualifiés mercredi pour les huitièmes de finale de Ligue des champions grâce à leur victoire face à Wolfsburg (3-1).

Les joueurs du LOSC sont arrivés ce jeudi à l'aéroport de Lille-Lesquin, où de nombreux supporters se sont rendus pour les féliciter. Ce mercredi, les Dogues ont obtenu leur qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des champions, en dominant l'équipe de Wolfsburg (3-1) sur son terrain, terminant même à la première place de leur poule.

Sur un contre bien mené, Burak Yilmaz avait lancé les siens (11e), qui ont tenu jusqu'au break signé Jonathan David (72e), à l'issue d'une belle combinaison. Entré en jeu, Angel Gomes (78e) a fait basculer tout un club dans l'euphorie d'une qualification historique et la réduction du score de Renato Steffen (89e) n'y a rien changé.

"On peut dire que c'est un exploit"

"La nuit a été très courte mais nous sommes très heureux de voir le public à l'aéroport, alors qu'il n'était pas présent à Wolsfburg. On a fait le job et on s'offre deux belles affiches en février, a commenté Jocelyn Gourvennec au micro de RMC Sport. J'espère que ça va nous dynamiser (sic) pour le championnat. On peut dire que c'est un exploit car c'est la Ligue des champions et tous les matchs sont difficiles."

Dernier champion de France, le LOSC connaît bien plus de difficultés en Ligue 1, seulement 11e après 17 journées avec 24 points, mais à 3 unités seulement de l'OGC Nice, actuel 4e; "On a répondu présent, même si ça nous a coûté certainement des points en championnat, a estimé Gourvennec. On lâche de la gomme en Europe mais on est sur le bon chemin, il faut profiter de cette embellie européenne pour faire fructifier en championnat."

Le tirage au sort des huitièmes de finale aura lieu lundi prochain, à 12 heures. Le LOSC peut retrouver potentiellement six adversaires: l'Atlético de Madrid, le Sporting Portugal, l'Inter Milan, le Benfica Lisbonne, Chelsea, l'Atalanta Bergame ou Villarreal. La confrontation s'annonce en tout cas historique, puisque le LOSC s'est qualifié seulement pour la deuxième fois de son histoire pour ce stade de la compétition.