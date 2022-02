Chelsea-Lille: "Lukaku n’est pas impliqué dans notre jeu", déplore Tuchel

Avant la réception de Lille, ce mardi en 8e de finale aller de Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1), Thomas Tuchel a fait le point sur la situation de Romelu Lukaku. L’attaquant de Chelsea traverse une période difficile chez les Blues.

Sept ballons, dont celui du coup d’envoi. C’est peu dire que Romelu Lukaku a été inexistant lors de la victoire de Chelsea à Crystal Palace, samedi en Premier League (0-1). Jamais un joueur ayant disputé l’intégralité d’une rencontre n’avait aussi peu touché le cuir depuis qu’Opta analyse cette donnée (2003). Esseulé à la pointe de l’attaque, l’international belge (101 sélections, 68 buts) s’est changé en fantôme sur la pelouse de Selhurst Park. De quoi susciter doutes et moqueries.

"Que puis-je faire? Je ne sais pas. Nous devons faire avec, a expliqué Thomas Tuchel avant la réception de Lille, ce mardi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Les stats sont là et les stats parlent un certain langage. Il n'était pas impliqué dans notre jeu, c'est parfois comme ça avec les attaquants. S'ils ont un peu de mal sur la confiance en eux, à trouver l'espace et à s'impliquer contre un bon côté défensif, ça peut être comme ça. Ce n'est pas ce que nous voulons ou ce que Romelu veut, mais ce n'est pas non plus le moment de rire de lui et de faire des blagues sur lui. Il est sous les projecteurs mais nous le protégerons."

Chelsea est plus efficace sans lui

Auteur de 10 buts cette saison (toutes compétitions confondues), dont seulement 5 en Premier League, l’avant-centre de 30 ans traverse une période difficile dans le sud-ouest de Londres. Surtout depuis son interview remarquée sur Sky Italia, en fin d’année dernière, lors de laquelle il a critiqué le système de jeu des Blues. Ses propos seraient très mal passés en interne. D’autant que Chelsea, qui a remporté la Ligue des champions avant son transfert record en provenance de l’Inter (115 millions d’euros), se montre plus efficace sans lui (2,5 buts contre 1,5 but lorsqu’il joue).

Après la défaite à Manchester City, le 15 janvier (1-0), Tuchel avait déjà pointé du doigt les difficultés de Lukaku: "Il a perdu beaucoup de ballons sans pression et dans des situations intéressantes. Bien sûr, on veut le servir, mais il est dans l’équipe, et parfois lui aussi doit servir les autres". Reste à savoir si l’ancien entraîneur du PSG misera sur le colosse belge (1,91m) pour tenter de renverser les Dogues à Stamford Bridge.