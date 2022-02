Chelsea-Lille: à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le 8e de finale de la Ligue des champions

Après le PSG, Lille joue son avenir européen ce mardi face à Chelsea, champion du monde et d'Europe en titre. Un sacré défi pour les Dogues, qui veulent gagner en régularité.

Lille est en quête d'un exploit. Le champion de France en titre, premier de son groupe en Ligue des champions, se déplace ce mardi sur la pelouse de Chelsea, récent champion du monde et d'Europe en titre, pour les huitièmes de finale de C1. Le deuxième de l'histoire du club nordiste après une élimination face à Manchester United en 2007. Un sacré défi pour les hommes de Jocelyn Gourvennec, qui sortent d'une prestation très moyenne face à Metz en championnat (0-0). Ce choc sera à suivre dès 21 heures sur RMC Sport 1 et Canal+Sport, ainsi que sur RMC et l'appli RMC Sport en direct commenté.

>> Comment voir le match Chelsea-Lille

La magie de la Ligue des champions

Malgré des résultats décevants en championnat (11e), les Lillois ont de la ressource et ne viennent pas à Londres pour faire de la figuration. "Sur des matchs comme ça, ce n'est pas là que vous tentez des choses ou que vous inventez. Il faut qu'on soit nous-mêmes. On a bien analysé le jeu de Chelsea. On ne doit pas venir pour subir ou être des sparrings. On va faire un match en étant déterminés à 300%. Il faut être intelligent, mais il n'y a pas de calculs à faire", indiquait Jocelyn Gourvennec en conférence de presse à la veille du choc.

Mais l'adversaire n'est pas n'importe qui puisque les Blues, qui sortent d'une prestation mitigée face à Crystal Palace en Premier League (0-1), sont les tenants du titre et viennent de remporter la Coupe du monde des clubs. Distancés dans la course au titre, les joueurs de Thomas Tuchel restent sur cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues.

Si Romelu Lukaku affiche une nette baisse de régime ces dernières semaines, les coéquipiers de César Azpilicueta veulent poursuivre leur belle série sous les ordres de Thomas Tuchel, qui n'a perdu que neuf rencontres sur les 72 qu'il a dirigé sur le banc de Chelsea. Une façon aussi de bien préparer la finale de la Carabao Cup contre Liverpool, le 25 février.