Chelsea-Lille: "On n'est pas battu sur des gestes de classe", regrette Gourvennec

Satisfait du visage montré par ses hommes à Stamford Bridge, l'entraîneur des Dogues Jocelyn Gourvennec n'a pas caché une certaine frustration après le match Chelsea-Lille en 8e de finale aller de Ligue des champions (2-0). Selon lui, le score est trop sévère.

Plutôt content de ses joueurs, mais plutôt frustré aussi. Alors que Lille a perdu mardi son 8e de finale aller de Ligue des champions à Chelsea (2-0), l'entraîneur nordiste Jocelyn Gourvennec a jugé le score sévère après la rencontre.

"On est évidemment déçus de perdre, déçus de perdre par deux buts d’écart, a-t-il expliqué en conférence de presse. Le regret il est là-dessus, car on n’est pas battus sur des gestes de classe, on est battus sur un corner et un contre bien joué. C’est difficile de perdre 2-0, je trouve ça sévère compte tenu de ce qu’on a produit. Chelsea a toujours une grosse possession d’habitude, là on a rivalisé quasiment à 50-50, ça montre qu’on a été présents. Ça s’est joué sur plus d’efficacité de leur côté. Ils ont été redoutables sur les quelques ballons qu’on a rendus. On fait très peu d’erreurs, mais le peu d’erreurs qu’on fait, ça nous coûte deux buts..."

"Le retour? Il faut croire en nos chances"

Dur, d'autant que le LOSC n'a dans l'ensemble pas trop subi. "Je trouve qu’on a été dans le match, on a montré aussi qu’on est venus pour jouer, et non pour subir et jouer la montre, a poursuivi Gourvennec. On a joué dans leur moitié de terrain, ça les a mis mal à l’aise dans la construction, mais encore une fois l’efficacité était de leur côté."

Et c'est cela dont il faudra s'inspirer dans trois semaines à Pierre-Mauroy pour le match retour. "Chelsea sera toujours une grosse équipe au retour, après on connait le foot, et dans le foot il se passe plein de choses parfois, veut croire le technicien. Notre objectif ça sera de refaire un match costaud, d’être solides défensivement. Ce sera difficile, mais trois semaines plus tard, devant notre public… On peut très bien faire comme eux ont fait, ouvrir le score sur un corner. Si on mène 1-0, après on n’est plus très loin. Il faut croire en nous, croire en nos chances."