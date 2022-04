Chelsea-Real: Lukaku encore critiqué après ses ratés

Romelu Lukaku a encore vécu une soirée compliquée mercredi en manquant deux belles occasions après son entrée en jeu face au Real Madrid (1-3). L’international belge fait encore l’objet de critiques au cœur d’une saison pénible.

Chelsea aurait pu se réveiller l’esprit un peu plus léger, ce jeudi. Mais les Blues accusent le coup après la lourde défaite concédée face au Real Madrid (1-3) en quart de finale aller de la Ligue des champions, mercredi. Ils ont pourtant eu les munitions pour réduire l’écart en deuxième période. Mais le brio de Thibaut Courtois et la maladresse de ses attaquants ont pesé lourd dans le résultat final. Et Romelu Lukaku se retrouve encore une fois parmi les principaux accusés.

Deux actions en une minute

De nouveau remplaçant au coup d’envoi, le Belge a manqué deux belles situations quelques instants après son entrée en jeu (64e, à la place de Christian Pulisic). A la réception d’un centre de Reece James il a expédié une tête (68e) à plusieurs mètres du but adverse alors qu’il avait pris une belle longueur d’avance sur Nacho, son adversaire directe. Une minute plus tard, il a bénéficié d’une munition encore plus belle après un centre contré d’Azpilicueta. Seul à six mètres du but, le Belge a encore trop croisé sa tête, manquant le cadre.

La première occasion manquée de Romelu Lukaku (68e) face au Real © RMC Sport

Le ballon fuit largement le cadre après la reprise de la tête de Lukaku © RMC Sport

La seconde occasion manquée de Romelu Lukaku (68e) face au Real © RMC Sport

"Nous avons eu des occasions en deuxième période de revenir à 3-2, a reconnu Thomas Tuchel à l’issue du match. Ce qui aurait pu être crucial." L’entraîneur ne s’est pas attardé précisément sur l’ancien joueur de Manchester United. Il a davantage critiqué la prestation collective de son équipe. Mais les regards se tournent pourtant vers l’attaquant devenu la recrue la plus chère de l’histoire du club l’été dernier (115 millions d’euros en provenance de l’Inter Milan).

Son retour est un échec cette saison malgré 12 buts en 36 matchs. Lukaku est en froid avec Tuchel, notamment pour s’être plaint, en décembre, de son utilisation. Il avait aussi clamé son souhait de revenir à l’Inter Milan. Il avait été écarté pour le choc face à Liverpool avant de retrouver une place de titulaire. Depuis mars, les choses ont encore changé et Lukaku débute désormais les matchs qui comptent comme remplaçant. Il a seulement marqué en FA Cup face à des adversaires de niveau inférieur (Luton et Middlesbrough). De quoi maintenir un niveau de critiques élevé.

"Il a raté une belle occasion aujourd'hui, a remarqué Micah Richards, ancien arrière droit anglais désormais consultant sur CBS Sports. Il fait avec ce que l’entraîneur lui donne. En ce moment, il ne se sent pas aimé. Il a fait son interview." "Ça ne dépend pas de l'entraîneur mais de Lukaku, le contredit Jamie Carragher, ancien défenseur de Liverpool. Il ne s'agit pas de l'amour d'un manager. Vous dépensez 100 millions de livres sterling pour un joueur pour faire la différence dans ces matchs, et il ne peut même pas entrer dans l'équipe."

"Il lui a manqué une baby-sitter"

"Mais si vous ne vous sentez pas aimé quelque part..., répond Richards. Il y a une rupture de communication quelque part. Aujourd'hui, il lui a manqué une baby-sitter. Ce sera sur tous les réseaux sociaux et tout le monde se moquera de lui. C'est un joueur de grande qualité, il traverse une période difficile en ce moment." Ses difficultés avec les Blues seraient aussi une question de statut au sein d’un effectif sacré champion d’Europe sans lui la saison dernière. Et le montant de son transfert n’y change rien.

"Je suis beaucoup la Serie A, il était le n°1, la star principale de l'Inter Milan, rappelle l’ancien défenseur et entraîneur croate, Slaven Bilic. Mais il est venu à Chelsea et, malgré tout l'argent, il a rejoint des champions d'Europe. Il y a Jorginho, Kovacic, Kanté ou Havertz qui a marqué en finale. Il y a d'autres joueurs. Peut-être qu'il doit être le n°1 absolument incontesté d'une équipe." Un départ l’été prochain est déjà évoqué. Et l’idée d’un retour à l’Inter enfle en Italie.