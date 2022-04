(VIDEO) Ligue des champions: avec un triplé fou de Benzema, le Real assomme Chelsea

Comme face au PSG il y a un mois, Karim Benzema a signé un fabuleux triplé pour permettre au Real de s'imposer sur le terrain de Chelsea (3-1), ce mercredi, en quart de finale aller de la Ligue des champions. Les Madrilènes ont fait un pas important vers le dernier carré.

Il n’est pas du genre à être rassasié. Même après un triplé en Ligue des champions. Même à 34 ans. Lui a toujours faim. De buts, de victoires, de trophées. Un mois après son récital face au PSG à Santiago-Bernabéu (3-1), Karim Benzema a remis ça ce mercredi pour assommer Chelsea (3-1) en quart de finale aller de la Ligue des champions. Andreas Christensen, Thiago Silva et Antonio Rüdiger ont souffert au moins autant que Marquinhos et Presnel Kimpembe devant le talent de l’attaquant français. Bien sûr, la fin de la règle du but à l’extérieur rappelle que le suspense est loin d’être mort avant le match retour programmé à Madrid le 12 avril prochain. Mais le Real a fait un grand pas vers le dernier carré. Avec un Benzema taille patron. Comme d’habitude.

Son show a commencé dès la 10e minute. Sur une récupération haute de Federico Valverde, l'ex-Lyonnais s’est amusé de Thiago Silva et César Azpilicueta d’une talonnade géniale, mais il a manqué un brin de réussite à Vinicius Junior pour conclure cette belle action, Edouard Mendy étant sauvé par sa barre transversale. Le début des problèmes pour des Blues méconnaissables, incapables de se montrer dangereux et pris à la gorge par le pressing mis en place par l'actuel leader de la Liga. Forcément, Benzema en a profité. C’est lui qui a ouvert le score d’une reprise puissante de la tête au bout d’un une-deux délicieux avec Vinicius (21e). C’est encore lui qui a surgi pour s’imposer dans les airs et ajuster Mendy d’une nouvelle tête sur un caviar de Luka Modric (24e). Du grand art. Et une sacrée gifle pour le troisième de Premier League, qui a tout de même réussi à se relancer avant la pause.

Benzema, des chiffres vertigineux

Aligné en pointe, Kai Havertz a concrétisé un des rares temps forts de son équipe en coupant un service de Jorginho, d'une tête imparable pour Thibaut Courtois (40e). De quoi totalement rebattre les cartes ? Absolument pas. Thomas Tuchel a pourtant revu ses plans en faisant entrer Mateo Kovacic et Hakim Ziyech à la place de Christensen et N’Golo Kanté dès le début de la seconde période. Mais il aurait surtout fallu trouver une solution pour bloquer Benzema. Sur un long ballon, le capitaine merengue a sublimé un peu plus sa soirée et celle du Real sur une grossière erreur de Mendy. L’ancien Rennais a paniqué au moment de contrôler un ballon anodin, il a raté sa passe vers Rüdiger, et Benzema a pu finir du droit dans le but déserté (46e). Ses statistiques donnent le tournis. Il en est désormais à 37 buts cette saison en 36 matchs toutes compétitions confondues. Il est aussi devenu le premier joueur français de l'histoire à marquer 11 buts lors d'une même édition de Ligue des champions. Personne ne semble pouvoir lui résister tant son niveau est aujourd'hui phénoménal.

Dans la reine des compétitions européennes, il affiche un total de 82 buts et se rapproche de Robert Lewandowski (85 buts), troisième de ce classement derrière Lionel Messi (125) et Cristiano Ronaldo (141). Porté par son héros français, le Real s’est accroché à ce résultat plus qu'important en cassant parfaitement le rythme sur certaines séquences, en laissant Chelsea produire un jeu trop stéréotypé. Il y a aussi eu un peu de chance pour les hommes de Carlo Ancelotti, comme sur ces occasions ratées par Romelu Lukaku (69e) et Mason Mount (71e) pour quelques centimètres. Il est vrai que tout le monde ne peut pas avoir la classe et l'efficacité de celui qui est peut-être aujourd'hui le meilleur 9 au monde.