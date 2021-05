Chelsea-Real Madrid: la prestation encore monstrueuse de Kanté, de nouveau élu homme du match

Homme du match à Madrid, homme du match à Londres. Alors que Chelsea a battu le Real mercredi soir en demi-finale retour de Ligue des champions (2-0), N'Golo Kanté a encore été exceptionnel.

Victorieux du Real Madrid mercredi soir (2-0), Chelsea s'est qualifié pour la finale de la Ligue des champions, et une question se pose: l'armoire à trophées de N'Golo Kanté est-elle assez grande? Déjà élu homme du match lors de la demi-finale aller la semaine passée, le milieu français a récidivé à Stamford Bridge, en recevant de nouveau son petit ballon argent.

Une haie d'honneur (ou presque) à la sortie du stade

Une récompense méritée? Absolument. Deuxième joueur au classement des kilomètres parcourus (11,38 km), premier au classement des occasions nettes créées (3), le champion du monde a réalisé l'avant-dernière passe sur le premier but de Werner, l'avant-dernière passe sur le deuxième but de Mount, et aurait même pu faire trembler les filets en deuxième période si Valverde n'avait pas signé un superbe retour.

Forcément, tout cela lui a encore valu des louanges. En Angleterre, en Afrique du Sud, où l'un des journalistes de sport les plus célèbres du pays a salué sa faculté à être "ici, là-bas, et partout", mais aussi dans l'Hexagone, où l'ancien milieu rennais Etienne Didot, pour ne citer que lui, a crié son admiration sur les réseaux sociaux.

Ah oui, N'Golo Kanté a également eu droit aux acclamations de quelques dizaines de supporters de Chelsea lorsqu'il a quitté Stamford Bridge en voiture. Un véhicule petit et discret, bien entendu.