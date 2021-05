Ligue des champions: tous les buts de Manchester City-PSG et Chelsea-Real

La finale de la Ligue des champions 2021 est désormais connue: le Manchester City de Pep Guardiola affrontera XXX le 29 mai prochain à Istanbul. En attendant, RMC Sport vous propose de voir ou revoir tous les buts des demies retour.

Manchester City-PSG: 2-0 (2-1 aller)

(Mahrez 11e, 63e)

Il avait déjà fait beaucoup de mal au PSG à l'aller en marquant le but de la victoire sur coup franc, il a récidivé. Avec, cette fois, un doublé. Buteur opportuniste en début de match après un tir contré de Kevin De Bruyne (1-0, 11e), Riyad Mahrez - enfant de la banlieue parisienne - a ensuite définitivement plié l'affaire à l'heure de jeu, en reprenant un centre millimétré de Phil Foden (2-0, 63e). L'international algérien a ainsi offert aux Skyblues un succès logique face aux Parisiens, qui ont tenté en début de match (sans cadrer le moindre tir) mais ont été globalement dépassés sur un plan technique. City va disputer la première finale de Ligue des champions de son histoire, et Pep Guardiola sa première depuis 2011.

>>> Abonnez-vous à RMC Sport et profitez en exclusivité de la Ligue des champions

Chelsea-Real Madrid: 2-0 (1-1 aller)

(Werner 28e et Mount 85e)

Sur le même sujet Ligue des champions: Chelsea mate le Real et rejoint Manchester City en finale

Le match nul à l'aller laissait un peu de place à ce Real en dents de scie cette saison. Mais au retour, Chelsea a fait preuve d'une maîtrise presque absolue dans le jeu pour faire le travail au retour (2-0) et arracher la place en finale face à Manchester City. Timo Werner a marqué (oui oui), Mason Mount a enfoncé le clou... mais le score aurait pu être encore plus lourd sans les ratés d'Havertz, Werner ou Pulisic. Mais à l'arrivée, il n'y a pas eu photo entre une équipe madrilène qui semble en bout de course et une équipe londonienne transfigurée par l'arrivée de Thomas Tuchel sur le banc.