Chelsea-Real Madrid: le but (enfin) de Werner après un festival de Kanté

Sous le feu des critiques dernièrement, Timo Werner a permis à Chelsea d'ouvrir le score face au Real Madrid ce mercredi soir en demi-finale retour de Ligue des champions (sur RMC Sport 1).

Il fallait que ce soit lui. De plus en plus critiqué ces dernières semaines pour sa maladresse récurrente devant le but adverse, l'avant-centre de Chelsea Timo Werner s'est rassuré ce mercredi soir en ouvrant le score face au Real Madrid lors de la demi-finale retour de la Ligue des champions (sur RMC Sport 1). Un but qui va lui faire du bien, et qui a rapproché les Blues de la qualification après le nul de l'aller (1-1).

Le but de Werner lors de Chelsea-Real © RMC Sport

La barre d'Havertz

Tout est parti de N'Golo Kanté. A la 27e minute de jeu, le milieu français a récupéré le ballon à une quarantaine de mètres du but merengue, dribblé un adversaire, réalisé un joli une-deux avec Werner pour décaler parfaitement Kai Havertz, seul dans la surface de réparation. Sauf que l'ancien joueur du Bayer Leverkusen a vu son piqué par-dessus Courtois s'écraser sur la barre transversale.

Heureusement, Werner suivait, et a fini le travail d'une tête à bout portant devant le but vide. C'est son 12e but cette saison, son 4e en Ligue des champions.