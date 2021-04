Chelsea: Tuchel préfère affronter le Real Madrid plutôt que Liverpool

Chelsea s’est qualifié mardi pour le dernier carré de la Ligue des champions en éliminant Porto, malgré une défaite lors du quart de finale retour disputé à Séville (0-1). De quoi ravir Thomas Tuchel, qui espère désormais retrouver le Real Madrid de Zinédine Zidane pour une place en finale.

C’est peut-être le plus beau but de cette Ligue des champions. Le plus spectaculaire en tout cas. Mehdi Taremi a réussi un retourné acrobatique assez hallucinant face à Chelsea, mardi, en quart de finale retour. Grâce à ce petit chef d’œuvre, l’attaquant iranien a offert la victoire à Porto au bout du temps additionnel (0-1). Mais ça n’a pas permis aux Dragons, battus 2-0 à l’aller, de se qualifier face aux Blues. Même s’ils ont souffert sur la pelouse du stade Sanchez Ramon Pizjuan de Séville, où le match était délocalisé, les joueurs de Thomas Tuchel ont su se montrer solides pour décrocher leur place en demi-finale. De quoi ravir l’ancien coach du PSG.

"Ça fait aussi partie de la performance de savoir empêcher votre adversaire d’être performant, rappelle-t-il. C’était un jour où il fallait s’accrocher, faire les efforts, mettre de l’intensité, avoir un esprit d’équipe. C’est nécessaire si vous n’avez pas l’expérience, avec une jeune équipe. C’était le moment d’être ensemble. Nous avons parlé de ce qu’il fallait faire si on était nerveux: utiliser notre corps, travailler dur et transpirer. Voilà ce que nous avons fait."

Éviter les équipes anglaises en C1

Le club londonien ne s’était plus hissé dans le dernier carré de la C1 depuis 2014. "Atteindre les demi-finales, c’est une grande réussite, savoure Tuchel. C’est un grand pas d’être à ce stade de la compétition. Nous n’avons pas l’habitude d’être là. Mais une fois que vous y êtes, vous voulez aller en finale." Il faudra pour ça battre le vainqueur de Real Madrid-Liverpool au prochain tour. Après l’avoir emporté 3-1 à l’aller, les joueurs de Zinédine Zidane se déplacent ce mercredi à Anfield pour un retour explosif (3-1 à l'aller pour le Real, 21h sur RMC Sport). Et Tuchel a d’ores et déjà une préférence concernant son futur adversaire.

"En général, je n’aime pas jouer contre les équipes de mon championnat en Ligue des champions, car ça donne moins le sentiment d’une compétition européenne, glisse l’entraîneur allemand de Chelsea. Mais cette confrontation est loin d’être terminée. Je vais la regarder, c’est sûr. Tout est possible. Liverpool est très fort à domicile. Nous prendrons l’adversaire que nous obtenons. C’est une bonne situation pour nous".