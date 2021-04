Chelsea-Porto: grosse embrouille entre Tuchel et Conceicao, qui dénonce des insultes

Chelsea s'est qualifié pour les demi-finales de Ligue des champions malgré sa défaite face au FC Porto (1-0) ce mardi. Mais après la rencontre, Sergio Conceiçao a dénoncé l'attitude de Thomas Tuchel, qui l'aurait insulté.

Le PSG et Thomas Tuchel se sont qualifiés ce mardi pour les demi-finales de Ligue des champions. Séparément. Remercié fin décembre dernier, l'entraîneur allemand a rebondi du côté de Chelsea début janvier, succédant à Frank Lampard. Après avoir éléminé l'Atlético de Madrid lors des huitièmes, Chelsea a cette fois éliminé le FC Porto.

Malgré la défaite ce mardi (1-0) lors du quart retour sur un but somptueux en fin de rencontre de Mehdi Taremi, Chelsea peut continuer d'une rêver d'une nouvelle finale, 9 ans apès celle remportée par Didier Drogba et ses coéquipiers, en 2012.

"J'ai entendu des insultes"

Mais après la partie, Sergio Conceiçao, l'entraîneur du FC Porto, a pointé du doigt l'attitude de Thomas Tuchel, au terme d'une fin de match houleuse. "Mon anglais n'est pas parfait. on en va pas trop en parler. On n'a pas beaucoup échangé de mots avec Thomas Tuchel, car j'étais concentré sur le jeu. Je ne sais pourquoi il a réagi, mais je n'ai pas très bien compris, est revenu le technicien portugais après la rencontre, en conférence de presse. J'ai entendu des insultes, mais c'est parti... Ce n'est pas joli et mon irritation en fin de compte est liée à ça. Je ne lui ai même pas parlé."

A l'issue de la rencontre, Thomas Tuchel a brièvement salué Sergio Conceiçao. Le technicien portugais s'est montré passablement agacé sur le terrain ensuite, et a expliqué à l'arbitre que l'entraîneur allemand l'aurait insulté au cours du match, tout en assurant que le quatrième arbitre l'avait entendu. Les joueurs se sont aussi un peu accrochés verbalement sur la pelouse une fois le coup de sifflet final donné. Thomas Tuchel n'a lui pas souhaité réagir devant les médias, préférant se focaliser sur la qualification de son équipe.