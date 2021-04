Chelsea-Porto: le ciseau incroyable de Taremi en vidéo

Le FC Porto s'est imposé (1-0) face à Chelsea lors du quart de finale retour grâce à une reprise incroyable de Mehdi Taremi en fin de rencontre. Malgré ce but de l'international iranien, les Blues se sont qualifiés pour les demi-finales.

Malgré sa victoire face à Chelsea lors du quart de finale retour de Ligue des champions ce mardi (1-0), le FC Porto ne poursuivra pas son aventure en Europe. Tombeuse de la Juventus lors des huitièmes, l'équipe portugaise n'a pourtant pas démérité face aux joueurs de Thomas Tuchel, avec certainement le but de la phase finale signé Mehdi Taremi.

Chelsea en gestion

Il a fallu attendre le temps additionnel en fin de rencontre mais Mehdi Taremi a marqué un but d'une très grande classe, d'un magnifique ciseau se logeant dans la lucarne dans la lucarne d'Edouard Mendy, qui n'a rien pu faire. Insuffisant néanmoins pour arracher une prolongation, alors que Chelsea retrouvera pour sa demi-finale soit le Real Madrid soit Liverpool.

Arrivé fin janvier à la tête de Chelsea en remplacement de Frank Lampard, Thomas Tuchel rejoint à nouveau les demi-finales de Ligue des champions, moins de huit mois après avoir déjà réalisé cette performance, à la tête du PSG. En gestion, les Blues se sont qualifiés grâce à l'avantage obtenu à l'aller. Chelsea attend une nouvelle finale de Ligue des champions depuis 2012 et peut continuer d'y croire.

Dans une rencontre encore délocalisée à Séville en raison du contexte sanitaire, Chelsea a été dominé dans le jeu face à une équipe volontaire. Mais aucun tir n'a été cadré en première période, et malgré quelques situations chaudes à la reprise, ce but de Mehdi Taremi est venu trop tard pour permettre à Porto d'espérer. Il n'en restera pas moins comme l'un des plus beaux buts de cette édition de la Ligue des champions.