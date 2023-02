Discours dans le vestiaire, la phrase sur ses coéquipiers… Mbappé en patron pour relancer le PSG

Le PSG s’est incliné mardi en 8e de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich (0-1), après une prestation inquiétante seulement marquée par l’éclaircie Kylian Mbappé. Auteur de propos forts et d’un discours dans le vestiaire après la défaite, l’attaquant des Bleus a sonné la mobilisation en vue du match retour.

Mbappé en patron

La première clameur du Parc des Princes est arrivée lorsque Kylian Mbappé s’échauffait à la pause. Les supporters ne se sont pas trompés. Le meilleur buteur de la dernière Coupe du monde a tout changé quand il est entré à la 57e minute de jeu. Deux buts inscrits à chaque fois en position de hors-jeu mais surtout une aura qui a transcendé ses partenaires tout en fragilisant les certitudes de la défense bavaroise jusque-là irréprochable. Après les actes, les paroles pour le Bondynois. D’abord devant les caméras: "On va travailler, récupérer tout le monde et arriver là-bas pour se qualifier".

Ensuite dans le vestiaire où il a eu un discours mobilisateur en délivrant un message fort. En substance, il a expliqué que Paris avait déjà gagné à Munich par le passé (2-3, en Ligue des champions le 7 avril 2021 avec un doublé de Kylian Mbappé) et que c’était tout à fait possible de réitérer cette performance. D’autres ont également pris la parole à l’image de Presnel Kimpembe qui s’était déjà illustré après la défaite contre Monaco en allant discuter avec les fans, au pied du parcage visiteurs. 'Presko' a une voix qui porte dans le vestiaire. Il a lui aussi eu des mots d’encouragement avec le message suivant: "Ce n’est pas fini". L’union sacrée décrétée après Monaco est toujours d’actualité. Plusieurs joueurs ont d’ailleurs réagi sur les réseaux sociaux ces dernières heures pour prolonger le sentiment qu’ils allaient tout faire pour renverser la tendance le 8 mars. C’est le cas de Danilo, Sergio Ramos ou encore Neymar qui a posté "Allez PSG… Tous ensemble".

"Que chacun mange bien, dorme bien"

Kylian Mbappé, qui ronge son frein depuis le 2 février, a donné tout ce qu’il avait lors de son entrée. Une générosité qui s’est poursuivie devant les micros. Ainsi dans un message sibyllin, il a expliqué que pour le match retour il faut que "tous nos joueurs soient en bonne santé. Que chacun mange bien, dorme bien". S’ils ont pu être interprétés comme une pique à l’endroit de certains de ses coéquipiers, il n’en est rien en réalité. Avec cette phrase, Kylian Mbappé a un peu donné la recette de son retour express. Son entraînement invisible a été très poussé. Bonne alimentation, repos avec des siestes et une attention particulière portée aux heures de sommeils. Il a également refusée certaines sollicitations pour moins utiliser sa jambe. Par cette injonction, le numéro 7 du PSG montre la voie à suivre, un peu comme sur le terrain finalement. KM a d’ailleurs rappelé qu’il a "travaillé jours et nuits [pour] réussir à avoir un bout de match".

Une équipe plus offensive au match retour

Au coup de sifflet final, tous les Parisiens avaient déjà la tête au match retour. Certains ont pu être surpris par la mise en place et ce système très défensif. L’équipe a énormément souffert en première période avec un seul tir. Loin de ce que l’on peut attendre d’une formation comme celle-là. L’Emir du Qatar, qui suit les performances du Paris Saint Germain avec attention, était présent au Parc et la mauvaise passe actuelle des hommes de Christophe Galtier n’a échappé à personne à Doha. Il reste trois semaines pour se préparer au mieux pour ce match crucial. Tout sera différent et Kylian Mbappé devrait être présent sur 90 minutes. Ce qui promet une équipe plus offensive ? Certainement. "Nous ne devons pas avoir peur d’être plus offensifs", a lâché le milieu de terrain Danilo à la fin de la rencontre. Sur le match retour, le club de la capitale n’aura pas le choix. Pour se qualifier directement il faudra marquer au moins deux buts de plus que le Bayern.