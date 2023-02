PSG-Bayern: "Le favori pour le retour? Le PSG, toujours", lance Mbappé

Kylian Mbappé a tenu un discours mobilisateur en zone mixte après la défaite du PSG face au Bayern Munich, mardi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions (0-1). L’attaquant des Bleus, entré en seconde période, assure que les champions de France ont les moyens d’obtenir leur qualification à l’Allianz Arena dans trois semaines.

Un discours de patron. Kylian Mbappé a fait passer des messages forts après la défaite du PSG face au Bayern Munich, mardi, en 8e de finale retour de la Ligue des champions (0-1). L’attaquant des Bleus, auteur d’une entrée tranchante en seconde période, a appelé ses partenaires à "bien manger" et "bien dormir" afin d’être "en bonne santé" lors du match retour, dans trois semaines à l’Allianz Arena (le 8 février sur RMC Sport 1).

Malgré la prestation poussive de son équipe, totalement apathique en première période, le crack de Bondy, auteur d’un but refusé pour un hors-jeu de Nuno Mendes, s'est montré confiant pour la qualification en quarts de finale. Lors de son passage en zone mixte, dans les travées du Parc des Princes, un journaliste lui a demandé qui était désormais le favori entre le PSG et le Bayern. "Pour le deuxième match? C’est le Paris Saint-Germain, toujours", a répondu le champion du monde 2018.

"Jouer avec ce qu’on a dans le pantalon"

"On n'a perdu que 1-0, il n'y a plus de buts à l'extérieur, si on joue notre football offensif et qu'on les met en difficulté et qu'on marque une fois, c'est égalité, a développé le meilleur buteur du Mondial 2022. Après, il faut jouer avec ce qu'on a dans le pantalon pour aller remporter la qualification là-bas. Tous ensemble on va pouvoir faire quelque chose de bien si on bosse bien. On n'est pas du tout abattus, on a encore toutes nos chances pour se qualifier".