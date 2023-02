PSG-Bayern: "Bien manger et bien dormir", le sous-entendu de Mbappé fait beaucoup parler

En invitant ses coéquipiers à bien se reposer et bien dormir avant le match retour du PSG à Munich, après la défaite 1-0 en huitième de finale aller de la Ligue des champions, Kylian Mbappé laisse planer l’idée d’un manque d’engagement et de sérieux au sein du groupe. Ce qui fait beaucoup réagir.

Comme souvent, Kylian Mbappé (24 ans) a tout pris en main mardi, lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich (0-1). Son entrée en jeu (57e) a changé le visage de son équipe avec une grosse occasion et un but refusé pour un hors-jeu minuscule de Nuno Mendes.

L’international français a conservé ses habits de patron à l’issue de la rencontre en affichant son optimisme pour le match retour dans trois semaines en Allemagne, le 8 mars (21h, sur RMC Sport). Il a surtout exhorté ses coéquipiers à suivre s’y préparer dans le plus grand sérieux. "Il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé, a-t-il souligné sur Canal+ et RMC Sport. Que chacun mange bien, dorme bien."

La dernière partie de sa phrase est sujette à beaucoup d’interprétations. Sous-entendu en direction de certains de ses coéquipiers ou appel à l’union sacrée? Daniel Riolo, journaliste et éditorialiste pour RMC Sport, penche définitivement pour la première piste et croit même connaître l'identité des cibles.

"Le ‘bien manger, bien dormir’ est adressé à certains joueurs stars de l’équipe", selon Riolo

"J’ai vu passer mardi après-midi un hashtag #NeyDay sur les réseaux sociaux, "le jour de Neymar", s’est-il étonné dans Apolline Matin sur RMC ce mercredi. Je veux bien que ce soit le jour de Neymar mais ça fait des semaines qu’on le voit se traîner sur le terrain. Il n’a plus la forme. La phrase à la fin du match du vrai patron du club, Kylian Mbappé, est passée beaucoup trop inaperçue. Il dit en parlant du match retour: ‘il va falloir qu’on évite d’avoir des blessés et il va falloir bien manger, bien dormir’. Ce sous-entendu est très lourd de sens. Sous-entendu qu’il y a des joueurs stars dans cette équipe. Ceux qui suivent le club au quotidien savent qu’ils aiment bien sortir, faire la fête. Vous n’avez pas raté l’information du maire de Bougival qui se plaint des fêtes à répétition chez Neymar. Le "bien manger, bien dormir" est adressé à certains joueurs stars de l’équipe. Le lundi avant le match OM-PSG (2-1) qui était le mercredi, des joueurs de l’effectif étaient à une avant-première ciné. On en est là dans ce club. On sort, ce sont les paillettes."

Jérôme Rothen, ancien joueur du PSG désormais membre de la Dream Team RMC, est moins catégorique au moment d’interpréter les propos du champion du monde 2018. "Est-ce qu’il envoie un message? Il rappelle peut-être une conscience professionnelle pour certains dans un rythme de match qui s’intensifie, selon lui. C’est possible. Le PSG joue son avenir sur les trois prochaines semaines. Sur ces matchs, il y a un état d’esprit et une combativité différente. J’attends beaucoup plus de Neymar, de Messi."