Dortmund-Chelsea: "Je me disais 'quelle mauvaise affaire pour le club!'", les confessions d'Haller sur son cancer

Adulé par le mur jaune avant même d'avoir foulé la pelouse, Sébastien Haller a impressionné par sa rage de vaincre dans son combat contre son cancer des testicules. L'attaquant du Borussia Dortmund a évoqué ce moment difficile lors d'un entretien avec BBC Sport, avant le huitième de finale aller de Ligue des champions face à Chelsea (21h sur RMC Sport).

A l'aube d'affronter Chelsea, en huitièmes de finale de Ligue des Champions, Sébastien Haller s'est confié dans un entretien accordé à BBC Sport. L'attaquant ivoirien a été invité à parler de sa traversée du désert, loin des terrains, pour éradiquer un cancer des testicules. Sa maladie avait été découverte deux semaines après sa signature chez les Borussen.

Ne pas s'affoler et suivre le processus imposé

Le natif de Ris-Orangis ne s'est pas menti à lui-même lorsqu'on lui a appris sa maladie. "C’est un cancer, hein?" avait-il demandé au médecin avant de lui demander de lui dire clairement ce dont il souffrait.

Marié et père de trois enfants, il a ensuite dû faire part de cette triste nouvelle à sa famille proche, alors en vacances. Une étape difficile mais nécessaire. Il ajoute que ses enfants lui ont permis de garder le sourire: "Si j’étais seul, juste avec ma femme, ce serait probablement différent. Mais dès que vous avez des enfants, vous n’avez pas le temps d'être triste parce qu’ils ont besoin de vous. Peu importe ce qu'il se passe, vous devez leur montrer que tout va bien."

Sa famille pas suffisamment mise en lumière

Altruiste, Haller regrette le fait qu'il fut le seul à être mis en lumière: "Emotionnellement, ce n’était pas facile parce que j’étais malade, toute l’attention était tournée vers moi, pas vers les autres, pas vers les gens de ma famille qui souffrent aussi. Personne ne se soucie d’eux, ce qui est un gros problème. Pour eux, c’était vraiment compliqué. Ils m’ont vu changer - juste mon visage. C’était la partie la plus difficile à gérer. Vous vous sentez plus stressé et plus inquiet."

Redevable envers le Borussia Dortmund

Bien qu'il n'ait rien pu faire face à cette maladie, l'attaquant révélé à l'AJ Auxerre s'en est voulu pour sa longue absence: "Je me disais qu'ils avaient acheté un joueur et après deux semaines, je ne peux pas jouer pendant je ne sais pas combien de temps. Quelle mauvaise affaire pour eux. Bien sûr, je voulais revenir et rendre le soutien qu’ils m’ont donné. C’était vraiment important. Ils m’ont donné avant que je puisse leur donner quelque chose. J’étais malade et ils m’ont soutenu. Mais j’ai toujours su que j’y arriverais. C’était en grande partie mental et la deuxième opération a rendu les choses un peu plus difficiles, mais je savais que je reviendrais."

Son premier but avec le Borussia Dortmund survenu contre Augsbourg, lors de la journée mondiale de la lutte contre le cancer l'a libéré.

Un message pour les personnes touchées par le cancer

Sébastien Haller le sait désormais, tout le monde peut être touché par un cancer: "Nous devons être suivi. Vous ne devez pas avoir honte. Nous ne sommes pas seulement suivi pour nous-mêmes, mais aussi pour notre famille, nos amis et ceux qui nous entourent. Cela peut sauver beaucoup de vies." a-t-il conclu.