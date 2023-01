Dortmund: un triplé en 7 minutes pour Sébastien Haller, de retour après son cancer

Tout juste traité pour un cancer des testicules, Sébastien Haller s'est offert un triplé avec le Borussia Dortmund contre le FC Bâle en amical. Ses premières réalisations avec le BVB depuis son arrivée.

C'est une nouveauté qui risque d'émouvoir tout le monde. Sébastien Haller de nouveau buteur. Une première depuis le 11 mai 2022 et un penalty marqué contre le SC Heerenveen avec Ajax. L'international ivoirien avait fait son retour sur les terrains il y a quelques jours contre le Fortuna Dusseldorf en match amical. Un premier match sans but pour lui mais ce n'était que partie remise.

Un penalty pour redémarrer la machine

Comme un symbole, c'est sur penalty que Sébastien Haller a retrouvé le chemin des filets, comme en mai dernier, pour son précédent but. Après cela, le buteur du BVB a déroulé, comme au bon vieux temps. Il faut remonter à mars 2022 pour le voir mettre deux buts. C'était contre Waalwijk en championnat (deux buts, victoire 3-2 pour Ajax).

Moins de huit minutes

7 minutes 32 secondes pour un triplé. Rentré à l'heure de jeu pour remplacer Youssoufa Moukoko, l'ancien auxerrois a eu besoin de vingt minutes pour se mettre en jambes. Débutant par un penalty à la 81e minute, il a enchaîné avec deux buts en trois minutes (86e et 88e). Son dernier triplé date de février 2022, en Eredivisie contre Twente (victoire 5-0 d'Ajax).

Et maintenant?

Ce match contre Bâle marque la fin du stage du Borussia Dortmund en Espagne. A 28 ans, Haller découvrira le Signal Iduna Park avec le maillot jaune et noir. Toutefois, l'ancien attaquant de l'Eintracht Francfort y a déjà joué à trois reprises, marquant deux buts contre l'équipe qu'il représente désormais.

Après avoir martyrisé ces supporters avec les Aigles et les Ajacides, il tentera de se les mettre dans la poche à partir du 22 janvier prochain et un match contre le FC Augsbourg. Presque trois ans jour pour jour avant lui (le 18 janvier 2020), un certain Erling Haaland inscrivait un triplé pour son premier match officiel avec le BVB contre... le FC Augsbourg.