Dortmund-Manchester City: le missile de Foden qui envoie les Skyblues en demi-finale

Le Borussia Dortmund y aura cru jusqu'à la 75e minute dans son quart de finale retour face à Manchester City (sur RMC Sport 2). Phil Foden est venu doucher les espoirs des Allemands en profitant d'un marquage laxiste pour placer une frappe surpuissante.

Phil Foden est bel et bien le bourreau du Borussia Dortmund. Alors oui, Kevin de Bruyne a encore été impressionnant lors du quart de finale retour entre le Borussia Dortmund et Manchester City (sur RMC Sport 2) après avoir survolé le match aller. Mais comme il y a huit jours, lorsqu'il avait inscrit le but de la victoire de City dans les dernières minutes (2-1), c'est Foden qui a douché les espoirs du Borussia.

Alors que le club allemand espérait arracher la prolongation, à 1-1, l'Anglais de 20 ans est venu crucifier le Borussia d'une frappe surpuissante à quinze minutes de la fin du match (75e). Sur un corner tiré par De Bruyne, Foden a été servi à l'entrée de la surface de Dortmund.

Guardiola soulagé par le but de Foden

Étonamment seul, le prodige anglais a eu tout le temps de contrôler, de s'orienter et d'enchaîner par une frappe du pied gauche. Marvin Hitz, dont la vue semblait bloquer au départ du tir, n'a pu que repousser le ballon sur son poteau avant que celui-ci ne franchisse la ligne. Un but libérateur pour les Citizens, qui étaient rentrés aux vestiaires menés.

Finalement, avec ce deuxième but, Manchester City atteint les demi-finales de la C1 pour la deuxième fois de son histoire après la saison 2015-2016. De quoi soulager Pep Guardiola, embauché pour décrocher la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Foden laissé seul à l'entrée de la surface © RMC Sport

Marvin Hitz est trop juste sur la frappe de Foden © RMC Sport

Le gardien de Dortmund ne parvient pas à repousser la frappe de Foden © RMC Sport

Pep Guardiola soulagé par le but de Foden © RMC Sport

